Juventus mostruosa: ora guarda in casa Psg

Giornate di fuoco per il mercato della Juventus: il club campione d'Italia è vicino a un doppio colpo di prestigio. Emre Can è a Torino per le visite mediche di rito: l'ex centrocampista del Liverpool firmerà un contratto quinquennale con i bianconeri. Agli sgoccioli anche l'affare Cancelo, ormai nelle mani della Vecchia Signora: il laterale del Valencia, che nella scorsa stagione ha giocato in prestito all'Inter, sbarcherà sotto la Mole per la cifra complessiva di 38 milioni di euro, 8 per il prestito oneroso, più 30 per l'obbligo di riscatto.

Ma Marotta e Paratici, che vogliono dare a Massimiliano Allegri una squadra in grado di poter puntare alla vittoria finale della Champions League, hanno appena cominciato. Nella giornata di mercoledì i dirigenti juventini hanno incontrato il Paris Saint Germain a Milano: il direttore sportivo dei campioni di Francia Antero Henrique avrebbe effettuato un sondaggio per Alex Sandro, che potrebbe lasciare i bianconeri a breve. La Juventus è pronta a intavolare la trattativa, ma ha anche chiesto informazioni per due giocatori del Psg da tempo chiesti da Allegri, Marco Verratti e Adrien Rabiot. Il pescarese è ai ferri corti da tempo con il club capitolino, e il suo agente Mino Raiola lo starebbe spingendo proprio in direzione Torino.

Restano sullo sfondo il sogno Sergey Milinkovic-Savic, che sarà possibile solo in caso di partenza di Miralem Pjanic verso il Barcellona, l'interesse per Mauro Icardi, erede numero uno di Higuain in caso di partenza del Pipita, e la trattativa da tempo imbastita con il Cska Mosca per il russo Golovin, che ben si sta impegnando ai Mondiali di Russia.

Tante strade di mercato aperte, una certezza: la Juventus punta a diventare sempre più forte.

SPORTAL.IT | 21-06-2018 12:55