Juventus-Napoli 1-0: Allegri si gode il +12, evita la parola scudetto e manda un messaggio a Vlahovic e Chiesa

Massimiliano Allegri continua ad evitare la parola scudetto. Il tecnico toscano della Juventus conquista un’altra vittoria di “corto muso” battendo anche il Napoli e ritrovando la testa della classifica ma continua a tenere lo sguardo puntato sull’obiettivo Champions League. Complimenti alla squadra per l’atteggiamento ma anche un messaggio a tutti: si continua a lavorare per migliorare.

Napoli a -12, non si parla di scudetto

Massimiliano Allegri continua a non nominare la parola scudetto: “Diciamo che vincere stasera è stato molto importante perché abbiamo messo il Napoli a -12, poi per quanto riguardo, sogni e scudetti, dobbiamo solo continuare a lavorare passo dopo passo e migliorare certi aspetti all’interno della partita e nella gestione della palla, soprattutto avendo maggiore lucidità”.

Allegri mette in evidenza una degli aspetti migliori della Juve di questa parte della stagione: “Abbiamo fatto un buon primo tempo soprattutto quando spostavamo il gioco da una parte all’altra e siamo stati bravi. Poi nei momenti di difficoltà la squadra diventa un blocco granitico”.

Il messaggio a Vlahovic e Chiesa

Massimiliano Allegri vuole tenere tutti sulla corda, nessun lasciapassare neanche per “i big” e così nel dopo partita fa i complimenti a Vlahovic (uscito per crampi nella ripresa, ndr) e a Chiesa ma manda anche un messaggio: “Vlahovic stasera ha fatto davvero una bella partita in cui ha dominato l’avversario. Chiesa ha fatto un ottimo primo tempo. Hanno capito che devono mettersi a disposizione della squadra perché Milik e Kean sono grandi cambi. Gatti? Sono contento per il gol ma in fase difensiva deve ancora migliorare”.

Danilo: “Gatti è un esempio per tutti noi”

Grande soddisfazione anche da parte di Danilo, uno dei leader bianconeri, anche stasera tra i migliori in campo che però esalta il compagno di squadra Gatti, ancora una volta a segno: “Sono tre punti che ci danno una forte spinta morale. Gatti? E’ un esempio per tutti noi, lavora tanto e ha saputo superare i momenti difficili. Sono felice di questo successo. Abbiamo un sogno ma il nostro obiettivo primario è raggiungere la Champions League”.