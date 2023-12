Pagelle Juventus-Napoli 1-0: Gatti ancora decisivo, che errori di Kvara e Vlahovic

Top e flop della partita Juventus-Napoli, valevole per la 15° giornata di serie A 2023/2024: Gatti regala la vetta ai bianconeri. Chiesa e Cambiaso ok. Osi lotta, Kvara flop

08-12-2023 22:43

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

La Juventus supera il Napoli 1-0 nell’anticipo della 15a giornata di Serie A allo Stadium e balza nuovamente in testa alla classifica, a +1 sull’Inter. Per i partenopei secondo ko di fila in campionato dopo quello contro i nerazzurri e addio chance scudetto. A decidere la partita è ancora una volta Gatti, sempre più difensore goleador. Le pagelle di Juve e Napoli, i top e flop del big match dello Stadium, il voto all’arbitro e il tabellino della partita nella nostra analisi.

Juventus-Napoli, la chiave della partita

Allegri affida le chiavi del centrocampo a Locatelli, in attacco confermato Vlahovic al fianco di Chiesa. Mazzarri rispolvera Juan Jesus al centro della difesa, ancora Natan in difesa. Osimhen guida l’attacco dei partenopei. Il Napoli parte forte, la Juve attende per poi provare a partire in contropiede. Dopo 8′ il primo brivido: grande azione di un intraprendente Politano e palla che termina non lontano dall’incrocio. Dieci minuti dopo la prima ghiotta occasione per i padroni di casa: spunto eccezionale di Chiesa e assist per Vlahovic, ma il serbo, tutto solo, perde troppo tempo e quando calcia si fa murare dalla chiusura provvidenziale di Natan. Fa ancora peggio Kvaratskhelia, pescato da Osimhen: il georgiano spara incredibilmente alto a tu per tu con Szczesny. È ancora il Napoli a sfiorare il vantaggio al 37′: rimpallo nell’area bianconero, Di Lorenzo tira a botta sicura e parata mostruosa del portiere polacco della Juve.

A inizio ripresa subito palo di Vlahovic, ma l’azione è viziata dal fuorigioco di McKennie. Al 50′ Juve avanti: cross perfetto di Cambiaso e colpo di testa vincente di Gatti, al terzo gol stagionale. Gli azzurri accusano il colpo, mentre la squadra di Allegri spinge sull’acceleratore. Al 69′ Vlahovic è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare: al suo posto Milik. Un minuto dopo Szczesny la combina crossa: il suo rinvio colpisce Politano, che di testa serve Osimhen. Il nigeriano insacca, ma è in fuorigioco: gol annullato. Il risultato non cambia più: Napoli fuori dalla lotta per il titolo e Juventus di nuovo in testa al campionato.

Juventus, cosa ha funzionato

Funziona il metodo Allegri: squadra compatta in difesa e pronta a colpire al momento giusto. Ancora una volta decisivo un difensore, ancora una volta decisivo Gatti.

Napoli, cosa non ha funzionato

Il Napoli continua a durare troppo poco. Buono il primo tempo dei partenopei, che avrebbero meritato anche il vantaggio. Ma una volta subito il gol la squadra di Mazzarri si è sfaldata. Resta il problema del terzino sinistro: Natan è adattato e non riesce a dare supporto a Kvara, che si ritrova solo e spesso addirittura triplicato.

Le pagelle della Juventus

Szczesny 6,5: Una parata semplicemente straordinaria su Di Lorenzo, che era già pronto a esultare. Rischia la frittata, ma il fuorigioco di Osimhen lo salva.

Una parata semplicemente straordinaria su Di Lorenzo, che era già pronto a esultare. Rischia la frittata, ma il fuorigioco di Osimhen lo salva. Danilo 6,5: Partita di personalità del capitano. Il brasiliano mette subito le cose in chiaro con interventi decisi ma sempre puliti.

Partita di personalità del capitano. Il brasiliano mette subito le cose in chiaro con interventi decisi ma sempre puliti. Bremer 5,5: Dopo un avvio di gara perfetto, al 27′ si fa trovare colpevolmente fuori posizione, costrigendo Gatti ad andare Osimhen, che lo brucia del tempo per poi pescare Kvara al centro. Per fortuna dell’ex Toro, il georgiano spreca.

Dopo un avvio di gara perfetto, al 27′ si fa trovare colpevolmente fuori posizione, costrigendo Gatti ad andare Osimhen, che lo brucia del tempo per poi pescare Kvara al centro. Per fortuna dell’ex Toro, il georgiano spreca. Gatti 7: Altro sigillo con uno stacco di testa imperioso. E sono tre in campionato: sempre più decisivo, l’ex Frosinone.

Altro sigillo con uno stacco di testa imperioso. E sono tre in campionato: sempre più decisivo, l’ex Frosinone. Cambiaso 6,5: Contiene Kvara, non proprio l’ultimo arrivato, in maniera egregia. E non smette mai di correre. Confezionando un cross perfetto sul secondo palo, dove svetta imperioso Gatti. Rugani (sv dal 92′).

Contiene Kvara, non proprio l’ultimo arrivato, in maniera egregia. E non smette mai di correre. Confezionando un cross perfetto sul secondo palo, dove svetta imperioso Gatti. (sv dal 92′). McKennie 6,5: Generoso come sempre, l’americano. Sostanza e corsa al servizio dei compagni. Iling-Junior (sv dal 92′).

Generoso come sempre, l’americano. Sostanza e corsa al servizio dei compagni. (sv dal 92′). Locatelli 6: Solita prestazione da mediano di sostanza.

Solita prestazione da mediano di sostanza. Rabiot 6: Svolge il suo compito senza strafare.

Svolge il suo compito senza strafare. Kostic 5,5: Sbaglia diverse giocate in fase offensiva e soffre la vivacità di Politano. Alex Sandro (sv dall’83’).

Sbaglia diverse giocate in fase offensiva e soffre la vivacità di Politano. (sv dall’83’). Chiesa 7: Nel primo tempo si rende protagonista di due accelerazioni pazzesche che mandano in tilt la retroguardia azzurra. Quando sprinta è imprendibile. Kean (sv dall’83’).

Nel primo tempo si rende protagonista di due accelerazioni pazzesche che mandano in tilt la retroguardia azzurra. Quando sprinta è imprendibile. (sv dall’83’). Vlahovic 5: Spreca il gol del possibile 1-0 dopo 18′ non calciando di prima davanti a Meret: da un centravanti del suo calibro è un’esitazione inaccettabile. Milik (5,5 dal 69′).

Le pagelle del Napoli

Meret 6: Incolpevole sul gol di Gatti.

Incolpevole sul gol di Gatti. Di Lorenzo 6: Tanta spinta sulla sua fascia di competenza, ma soffre quando Chiesa aziona il turbo. Szczesny gli nega la gioia del gol.

Tanta spinta sulla sua fascia di competenza, ma soffre quando Chiesa aziona il turbo. Szczesny gli nega la gioia del gol. Rrahmani 5: Nuovo buco difensivo del kosovaro. E Gatti non perdona.

Nuovo buco difensivo del kosovaro. E Gatti non perdona. Juan Jesus 6: Torna titolare al centro della difesa e non sfigura.

Torna titolare al centro della difesa e non sfigura. Natan 6: Riproposto terzino sinistro, in fase di spinta non si vede praticamente mai. Ma s’immola su Vlahovic salvando un gol fatto. Zanoli (6 dal 72′).

Riproposto terzino sinistro, in fase di spinta non si vede praticamente mai. Ma s’immola su Vlahovic salvando un gol fatto. (6 dal 72′). Anguissa 6: Non è il centrocampista dominante della scorsa stagione: nel secondo tempo cala vistosamente.

Non è il centrocampista dominante della scorsa stagione: nel secondo tempo cala vistosamente. Lobotka 6: In crescita, lo slovacco. Tornato al centro del villaggio, dopo l’addio di Garcia. Cajuste (sv dall’87’).

In crescita, lo slovacco. Tornato al centro del villaggio, dopo l’addio di Garcia. (sv dall’87’). Zielinski 5,5: Nei primi 45′ non demerita, ma dopo il gol della Juve sparisce. Elmas (6 dal 64′).

Nei primi 45′ non demerita, ma dopo il gol della Juve sparisce. (6 dal 64′). Politano 6,5: Il Napoli gioca costantemente sulla destra, perché – in questa fase della stagione – Politano è tra i più in forma. Raspadori (5,5 dal 72′).

Il Napoli gioca costantemente sulla destra, perché – in questa fase della stagione – Politano è tra i più in forma. (5,5 dal 72′). Osimhen 6+: Solo contro tutti lì davanti. Lotta come un gladiatore (quanto è mancato ai campioni d’Italia!) e confezione un assist da urlo per Kvara, che avrebbe meritato tutt’altra sorte. Trova anche il gol, ma in fuorigioco.

Solo contro tutti lì davanti. Lotta come un gladiatore (quanto è mancato ai campioni d’Italia!) e confezione un assist da urlo per Kvara, che avrebbe meritato tutt’altra sorte. Trova anche il gol, ma in fuorigioco. Kvaratskhelia 5: Cercarsi Kvaradona disperatamente. Osimhen gli serve un cioccolatino, ma il georgiano sbaglia il più facile dei gol a tu per tu Szczesny. Simeone (sv dall’87’).

Top e flop di Juventus-Napoli

Top

Gatti e Chiesa (Juve): Il difensore per il gol, ancora una volta pesantissimo. L’esterno per le sue fiammate devastanti.

Il difensore per il gol, ancora una volta pesantissimo. L’esterno per le sue fiammate devastanti. Politano (Napoli): Il più in palla del Napoli, l’unico in grado di impensierire davvero la Juve.

Flop

Vlahovic (Juve): Gli manca il killer instinct e spreca un’occasione facile facile.

Gli manca il killer instinct e spreca un’occasione facile facile. Kvaratskhelia (Napoli): Tutt’altro giocatore rispetto al fenomeno ammirato la scorsa annata. Si divora un gol fatto.

La pagella dell’arbitro

Orsato 6,5: Nonostante le proteste bianconere, giusto non assegnare il rigore ai bianconeri per il tocco di avambraccio di Di Lorenzo, colpito di spalle e a pochi centimetri dall’avversario. Altrettanto giusto annullare il gol di Osimhen per fuorigioco.

Il tabellino di Juventus-Napoli

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso (92′ Rugani), McKennie (92′ Iling-Junior), Locatelli, Rabiot, Kostic (83′ Alex Sandro); Chiesa (83′ Kean), Vlahovic (69′ Milik). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Garofani, Huijsen, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge, Yildiz, Mancini. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan (72′ Zanoli); Anguissa, Lobotka (87′ Cajuste), Zielinski (64′ Elmas); Politano (72′ Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia (87′ Simeone). A disposizione: Gollini, Contini, Demme, Zerbin, Lindstrom, Ostigard, Gaetano. Allenatore: Walter Mazzarri.

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Kvaratskhelia, Bremer, Juan Jesus, Ostigard (dalla panchina), Cajuste, Osimhen, Locatelli

Marcatori: 50′ Gatti