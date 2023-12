Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori20:23 Fonte: Gettyimages

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Napoli, gara valida per la 15^ giornata di Serie A.20:23

Venerdì sera d'alta classifica all'Allianz Stadium, dove si affrontano Juventus e Napoli, in quella che da sempre è una sfida sentitissima. I bianconeri vogliono i tre punti per tornare momentaneamente in testa alla classifica e mettere pressione all'Inter, in campo domani sera contro l'Udinese. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla vittoria a tempo scaduto a Monza, arrivata grazie alla rete di Federico Gatti.20:26

Vincere per provare a reinserirsi nella lotta Scudetto. È questo, invece, l'obiettivo del Napoli, che stasera cerca un risultato positivo dopo le due sconfitte contro Inter e Real Madrid, arrivate nella settimana successiva all'esordio vittorioso di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra, a Bergamo contro l'Atalanta.20:28

FORMAZIONI UFFICIALI - La Juventus si schiera in campo con un 3-5-2: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Huijsen, Milik, Yildiz, Iling-Junior, Kean, Miretti, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende.20:30

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con un 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Gollini, Demme, Elmas, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori.20:30

Nessuna sorpresa in casa Juventus, dove Allegri ritrova dall'inizio due leader come Danilo e Locatelli. Gatti viene preferito ad Alex Sandro, mentre McKennie è schierato nuovamente da interno di centrocampo, con Cambiaso largo a destra e Miretti in panchina. Nessun cambio in attacco: nonostante il rigore sbagliato a Monza, Vlahovic parte ancora titolare al fianco di Chiesa, con Kean e Milik pronti a subentrare.20:32

È quello annunciato anche il Napoli, con Mazzarri che decide anche oggi di adattare Natan sulla corsia sinistra di difesa per sostituire gli infortunati Mario Rui e Olivera, mentre Juan Jesus affianca Rrahmani al centro della difesa. A centrocampo e in attacco giocano i titolarissimi, con Osimhen ormai tornato stabilmente titolare e Raspadori e Simeone cambi a gara in corso.20:35

Quasi tutto pronto. Tra pochi minuti l'arbitro Daniele Orsato darà il via al match.20:35

CALCIO D'INIZIO! Comincia Juventus-Napoli. Il primo pallone della partita è giocato dalla squadra di Mazzarri.20:46

1' Calcio di punizione di Politano deviato in corner da Danilo. Primo giro dalla bandierina per il Napoli.20:47

4' Altro calcio d'angolo guadagnato da Politano, il cui cross sbatte su Kostic e finisce sul fondo.20:50

7' Prima conclusione verso la porta da parte della Juventus, con Cambiaso che viene servito sulla destra da Vlahovic, rientra sul sinistro e calcia rasoterra sul primo palo. Tiro largo.20:53

8' CHE RISCHIO PER SZCZESNY! Di Lorenzo riceve sull'esterno da Politano e cerca un cross basso di prima intenzione che finisce nello specchio della porta bianconera. Szczesny recupera la posizione e blocca a terra.20:54

9' Politano riceve da Anguissa, si accentra e prova la conclusione forte dal limite dell'area. Tiro che sfiora il palo e termina sul fondo.20:55

10' Cross molto pericoloso di Cambiaso, che rientra ancora sul destro e fa partire un traversone tagliato sul secondo palo. Rabiot è leggermente in ritardo e non trova l'impatto con il pallone.20:56