Juventus nei guai, Pirlo perde due titolari per la Champions

Momento critico per la Juventus, che dopo la serie di vittorie consecutive si è arenata a Napoli, battuta dal rigore di Insigne.Il successo in Supercoppa proprio contro i partenopei sembrava aver dato la svolta alla squadra, ma il ko di sabato con i campani suscita dubbi sul nuovo assetto più difensivo della Vecchia Signora.

A preoccupare Pirlo in chiave Champions (mercoledì c’è il Porto) ci sono ora soprattutto le assenze. Cuadrado, costretto a dare forfait all’intervallo della partita allo Stadio Diego Armando Maradona, ha un guaio di natura muscolare alla coscia destra, provocato dopo un contrasto di gioco, e difficilmente potrà recuperare per il match contro i portoghesi.

Secondo Tuttosport lo stop del colombiano potrebbe essere anche di un paio di settimane. A centrocampo si è fatta sentire l’assenza di Arthur: senza di lui la squadra ha perso lucidità nella manovra. Ma il brasiliano non potrà recuperare per la partita d’andata degli ottavi di Champions: la calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea potrebbe addirittura portare a un intervento chirurgico e quindi a uno stop prolungato.

Potrebbe invece rivedersi con i Dragoni Paulo Dybala, il grande assente di questa stagione bianconera. La Joya, che ha fatto praticamente scena muta quest’anno tra infortuni ed esclusioni, sta recuperando dall’infortunio e potrebbe partire dalla panchina. Pirlo sa che un suo ritorno è decisivo per ridare linfa a un attacco che quando Ronaldo non segna è in grande difficoltà.

OMNISPORT | 14-02-2021 10:38