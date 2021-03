Juventus, nessuna lesione per Alex Sandro

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Alex Sandro dopo l’infortunio in Cagliari-Juventus non hanno evidenziato lesioni muscolari. Resta da valutare per il match contro il Benevento.

Uscito per un problema alla coscia sinistra nel primo tempo della partita contro il Cagliari, la società bianconera era in pensiero per le sue condizioni, ma adesso l’allarme è rientrato dopo gli esami di rito.

Anche se dovesse saltare la partita contro il Benevento per precauzione, avrà le due settimane di pausa delle nazionali per recuperare in tutta calma.

Al posto di Alex Sandro, contro il Cagliari, era entrato Bernardeschi, che ormai viene provato regolarmente da Pirlo nella fascia sinistra difensiva. Se il brasiliano dovesse saltare il Benevento, potrebbe essere proprio l’esterno ex Fiorentina a sostituirlo ancora.

15-03-2021