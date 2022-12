29-12-2022 10:59

Nel nuovo CDA bianconero ci sono tanti nomi illustri ma non è presente Alessandro Del Piero. Per il momento, l’ex numero 10 non fa parte della nuova era bianconera.

Juventus, nel nuovo CDA non appare Del Piero

In tanti speravano di veder comparire anche il suo nome nella lista di nomi che andranno a dar vita al nuovo CDA della Juventus (verrà ufficializzato il prossimo 18 gennaio).

C’era chi l’avrebbe visto bene nei panni di vicepresidente e, invece, per il momento, Alessandro Del Piero non è stato inserito nelle nuove figure a cui toccherà rilanciare la società dopo la fine dell’era Andrea Agnelli.

Juventus, Del Piero non è stato bocciato ma rinviato

La sensazione è che nella Juventus che sta nascendo ci sarà spazio anche per Alessandro Del Piero. I membri del nuovo CDA bianconero sono tutti molto validi ma serve una figura calcistica in cui il popolo della Vecchia Signora possa identificarsi.

Il nome giusto resta quello di Pinturicchio. Il suo status di bandiera bianconera è accertato. Grazie al ruolo di opinionista televisivo, ha dimostrato di saper destreggiarsi al meglio in ogni tipo di situazione. Insomma, Alessandro Del Piero ha tutte le carte in regola per dare una grossa mano alla sua amata Juventus ma solo quando i tempi saranno maturi.

Juventus, il messaggio criptico di Del Piero

In attesa di capire se la Juventus gli offrirà un ruolo all’interno del nuovo organigramma societario, l’ex 10 bianconero ha condiviso un video che lo ritrae mentre palleggia in spiaggia.

“Certe cose non tramontano mai”, le parole usate dall’ex capitano bianconero usate per commentare il suo video. In tanti hanno pensato ad un messaggio criptico con cui Alessandro Del Piero rivelava il suo imminente ritorno nel mondo del calcio e, nello specifico, alla Juventus. Tutto fa pensare che, non appena la bufera sarà passata, la Juventus riabbraccerà il suo capitano. Serve solo un po’ di pazienza.