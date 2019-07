Juventus, nuovo giallo su Icardi e decisione presa su Dybala

L’operazione Ronaldo-Juventus è ormai vecchia di un anno. Era il 10 luglio quando il blitz del presidente bianconero Andrea Agnelli in Grecia, dove CR7 era in vacanza, sbloccò un affare che in poche ore diventò da impossibile a reale fino a concretizzarsi. Una decina di giorni più tardi il portoghese sarebbe poi sbarcato a Torino per la presentazione in grande stile e un altro mese dopo sarebbe avvenuto lo storico debutto in Serie A, al “Bentegodi” di Verona contro il Chievo, stessa città della prima in A di Diego Maradona. Ora la storia potrebbe ripetersi con un acquisto meno d’impatto, ma non tanto meno clamoroso da parte della Juventus, quello di Mauro Icardi.

L’argentino è stato messo in vendita dall’Inter e l’interesse della Juve c’è, anche se non al punto da far muovere Agnelli. Almeno per il momento. La voce sparsasi domenica riguardo ad un incontro a Ibiza tra il presidente della Juve e Gabriele Giuffrida, agente Fifa indicato come intermediario della trattativa per Icardi, è stata smentita. Agnelli si trovava realmente a Ibiza domenica sera, ma solo per motivi familiari. Si smonta quindi il domino che si era fondato anche sul fatto che, pochi giorni fa, Wanda Nara, moglie-agente di Icardi, aveva iniziato a seguire su Instagram lo stesso Giuffrida. L’interesse della Juventus per l’ex capitano dell’Inter comunque resta, ma la trattativa procede a piccoli passi. Quel che è certo è che non sembra potersi realizzare il sogno dell’ex dg della Juve, attuale amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, che a margine della presentazione di Antonio Conte aveva fatto capire di accarezzare l’ipotesi dello scambio Icardi-Dybala.

Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, la Joya sembra destinata a restare a Torino. Decisivo un colloquio avuto con il nuovo allenatore della Juventus Maurizio Sarri a poche ore dal raduno previsto per mercoledì 10 luglio. L’ex allenatore del Napoli avrebbe rassicurato Dybala sulla volontà di farne un fulcro del nuovo progetto tattico bianconero, magari avvicinandolo alla porta dopo gli esperimenti di Allegri che, complice anche l’arrivo di Ronaldo, aveva impostato Dybala da trequartista dopo aver anche pensato di schierarlo mezzala. Salvo sorprese, quindi, ovvero richieste del Manchester United qualora la Juve tornasse forte su Pogba, Dybala dovrebbe restare alla Juve con il suo 10 sulle spalle. Ma è tutto da vedere se questo possa allontanare o meno l’arrivo di Icardi.

SPORTAL.IT | 09-07-2019 08:20