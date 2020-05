Juventus, Oppini rivela i motivi della rabbia di Ronaldo

E’ vero che la Juventus ha la rosa più nutrita e completa, è vero che potrebbe essere avvantaggiata se passasse la regola delle 5 sostituzioni durante i 90′ ma è un dato di fatto che se davvero la serie A dovesse riprendere a giugno il club bianconero sarebbe il più penalizzato sotto il profilo della preparazione atletica dei suoi giocatori.

La Juve ha autorizzato più di qualsiasi altro club il rientro in patria di molti dei suoi stranieri e bisognerà aspettare che questi finiscano la quarantena perché possano allenarsi. Da Pjanic a Ronaldo niente sedute alla Continassa, solo allenamenti individuali a casa ma c’è un altro problema che agita la Vecchia Signora.

Rabiot e Higuain non sono tornati

Se infatti perfino Ronaldo ha detto “obbedisco” ed ha fatto rientro da Madeira, mancano ancora due giocatori all’appello. Rabiot e Higuain non sono tornati e il loro atteggiamento sta indispettendo la società e non solo.

Franco Oppini rivela il retroscena della rabbia di Ronaldo

Ecco perchè Ronaldo è arrabbiato, come spiega al Processo su 7Gold Francesco Oppini, giornalista esperto del mondo-Juve, che dice: “Il comportamento di Gonzalo Higuain può essere giustificato perché il Pipita, in Argentina, è alle prese con le gravi condizioni di salute della madre. Il giocatore non rinnoverà il suo contratto con la Juventus, in scadenza nella prossima stagione”.

“L’atteggiamento del francese Rabiot è invece quantomeno discutibile e sta creando dei malumori. Il calciatore non è ancora rientrato in Italia e vi posso dire che Cristiano Ronaldo e gli altri calciatori sono molto indispettiti. Loro, infatti, sono stati costretti a rientrare mentre Rabiot è ancora fuori. Lo spogliatoio è inviperito”.

Oppini rivela le mosse di mercato della Juventus

Poi Oppini passa al mercato e dice: “La Juventus è interessata a Kalidou Koulibaly. Qualora Andrea Agnelli e Fabio Paratici riuscissero a prendere il senegalese farebbero il terzo grande sgarro al Napoli dopo gli arrivi di Gonzalo Higuain prima e di Maurizio Sarri dopo. Vedremo se l’affare potrà andare in porto”.

“Io non penso che Aurelio De Laurentiis, dopo avere visto Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri andare alla Juventus, accetterà di vedere anche Kalidou Koulibaly vestire la maglia della Vecchia Signora. Vedremo se il patron del Napoli resisterà alla offerta della Juventus per il suo calciatore”.

