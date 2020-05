Santini rivela il nuovo portiere dell'Inter e il sogno-Juve

Con l’avvicinarsi del via libera per la ripresa del campionato entra nel vivo anche il mercato. Una girandola di nomi, relativi sia ai giocatori che agli allenatori, è già partita. Sarà un mercato a bassi costi ma non privo di colpi quello che ci aspetta ed alcune anticipazioni sono arrivate da Fabio Santini. La firma di Libero ha sganciato alcune bombe al Processo, su 7Gold, rivelando le mosse dei principali club di serie A.

Santini rivela le mosse dell’Inter

Si parte dall’Inter. Santini assicura: “Deciso il futuro di Mauro Icardi. Ho appena avuto le conferme che attendevo direttamente dalla Francia: l’attaccante sarà riscattato dal Psg. Il club transalpino ha deciso di puntare sul bomber argentino, ma vorrebbero inserire delle contropartite tecniche. Il Psg farà quindi un piacere all’Inter”

“Il club nerazzurro ha deciso da tempo di fare a meno di Mauro Icardi. A proposito della Beneamata, mi è arrivata una notizia clamorosa. L’Inter ha intenzione anche di cambiare il portiere. Il nuovo numero uno dei nerazzurri non sarà Samir Handanovic, ma Andrada (estremo difensore del Boca, ndr)”.

Santini fa sognare i tifosi: Neymar alla Juve?

Poi è la volta della Juventus con una notizia clamorosa: “Neymar sembra avere rotto con il Psg. Ecco allora che il club francese, tra gli altri, avrebbe imbastito un discorso con la Juventus. I transalpini sarebbero molto interessati all’attaccante argentino Paulo Dybala. La coppia Neymar-Ronaldo sarebbe impressionante”.

“Neymar però vorrebbe tornare al Barcellona, questo è il desiderio del calciatore. Vedremo come andranno le cose. Il calciatore brasiliano ha comunque un costo molto elevato, vedremo se ci saranno delle squadre in grado di permetterselo”.

Santini rivela il piano-B per la panchina bianconera

“Koulibaly piace a tanti club: dalla Juventus al Newcastle passando per il Psg. Bisogna capire la volontà del calciatore. Se vuole restare in Italia, c’è la Juventus. Maurizio Sarri? resterà solo se batte il Lione. Il piano B della Juventus si chiama Zinedine Zidane“.

Santini posticipa l’arrivo di Milik alla Juventus

Infine il Napoli: “Attenzione anche al futuro del centravanti Arek Milik. La Juventus di Agnelli sta pensando ad una ipotesi clamorosa. Prenderebbe il calciatore non nella prossima estate, ma nel 2021 quando il centravanti polacco andrà a scadenza con il Napoli. La Vecchia Signora potrebbe quindi prenderlo a parametro zero”.

SPORTEVAI | 12-05-2020 08:38