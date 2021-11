Juventus, Pasquale Bruno contro Chiesa: “Ha rotto, sta sempre per terra”

Messe alle spalle le due sconfitte consecutive patite contro Sassuolo e Verona, la Juventus è tornata alla vittoria in campionato sabato scorso e nel 12° turno, battendo 1-0 la Fiorentina all ’Allianz Stadium .

Gli uomini di Massimiliano Allegri sono riusciti ad imporsi grazie ad una rete siglata da Cuadrado in pieno recupero, ma l’episodio che ha cambiato realmente le sorti della sfida è stata l’espulsione comminata a Nikola Milenkovic .

Il difensore serbo ha rimediato due ammonizioni nel giro di 7’ ed ha lasciato la sua squadra in inferiorità al 73’, il secondo giallo deciso dal direttore di gara Sozza, non ha però convinto Pasquale Bruno .

L’ex difensore, che in carriera ha vestito anche le maglie di Juventus e Fiorentina , intervenuto durante la trasmissione ‘Tiki Taka’, ha criticato Federico Chiesa poiché, a suo dire, tende a cadere con troppa facilità.

“L’arbitro aspettava solo quello. L’arbitro ha distribuito allo stesso modo i cartellini alla Fiorentina e la Juve? A Chiesa non gli fischi mai fallo, perché ha rotto i c……… sta sempre per terra come i soliti noti”.