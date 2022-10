07-10-2022 09:43

Notte di terrore per Angel Di Maria e la sua famiglia nella residenza torinese situata nei pressi della Gran Madre, zona nota per essere il quartiere VIP della città della Mole. Nella notte almeno tre malviventi hanno tentato di entrare nella sua abitazione, mentre il campione albiceleste si trovava con Vlahovic (compagno nella Juventus), vicino di casa. Grazie all’intervento tempestivo della polizia, due ladri sono fuggiti ed uno è finito in manette dopo un inseguimento movimentato.

Juventus, rapina nella villa di Angel Di Maria

La tentata rapina si è svolta nei pressi di via Quintino Sella, non lontano dall’ex villa di Cristiano Ronaldo. I fuorilegge hanno tentato di introdursi nell’abitato quando sono stati avvistati dai vigilanti che hanno contattato le forze dell’ordine.

Scoperti, quindi, i malviventi sono fuggiti inseguiti dai poliziotti: al termine dell’inseguimento, uno degli uomini è stato arrestato ed una pistola è stata rinvenuta in un giardino poco distante. Secondo alcuni testimoni, l’arma sarebbe stata usata per sparare un colpo in aria.

Juventus, rapina ad Angel Di Maria: il precedente al PSG

Secondo le ricostruzioni degli uomini delle forze dell’ordine, i ladri sarebbero stati disturbati dalla vigilanza privata, tentando poi la fuga non appena avrebbero sentito le sirene delle Volanti, recatesi sul luogo del reato entro pochi minuti.

I malviventi sarebbero stati tre, o forse più. Comprensibilmente, dentro l’abitazione del centrocampista della Juventus ci sono stati comunque attimi di terrore, visti i precedenti che Angel Di Maria ha subito ai tempi del PSG.

Angel Di Maria subì altre rapine in passato