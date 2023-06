Juventus, per il centrocampo c'è l'idea Partey

I bianconeri stanno ancora aspettando una risposta da Rabiot, ma intanto pensano al centrocampista dell'Arsenal.

22-06-2023 17:33

Ancora una settimana per capire cosa vogliono fare i giocatori in scadenza di contratto. Tra questi c’è di sicuro Adrien Rabiot, forse il migliore nella passata stagione in casa Juventus. Il centrocampista francese non ha scelto se rinnovare coi bianconeri oppure optare per una nuova esperienza all’estero, ma intanto il club vuole farsi trovare pronto.

I bianconeri stanno infatti valutando l’idea Thomas Partey, centrocampista ghanese legato fino al 2024 con l’Arsenal. I Gunners, per non perderlo a zero tra un anno, hanno già dato l’ok per una cifra tra i 18 e i 20 milioni. Sembra già pronto un contratto triennale per il giocatore con la Juventus. Ma la priorità resta il rinnovo di Rabiot.