Juventus, Perin: "Ho pensato di smettere dopo l'ultimo infortunio"

07-10-2022 21:03

A Mind the Gum, Perin ha voluto fare un’ammissione: “Dopo l’ultimo infortunio alla spalla che era la quinta operazione in 5 anni ho pensato di smettere. Ne ho anche parlato con il mio procuratore e con qualche amico più stretto”.

Perin però ha saputo reagire, ma non da solo: “Grazie al mio agente, ai miei compagni più stretti alla mia famiglia, e a Nicoletta la persona con cui ho iniziato un percorso personale ho ritrovato la passione per questo sport che mi ha dato tanto sia a livello emotivo, di amicizie e di affetti. Ho capito che era solo un momento di frustrazione a causa delle tante operazioni, avevo perso l’amore per il gioco e non riuscivo più a divertirmi. Poi cambiando anche alcuni aspetti del mio modo di vedere le cose e di agire ho ritrovato la passione e il divertimento”.