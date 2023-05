Juventus, Pinsoglio: "Non vorrei mai affrontare Di Maria"

Le parole del portiere bianconero

15-05-2023 22:50

Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus ed in bianconero dal 2017, ha parlato ai canali Twitch del club allenato da Massimiliano Allegri per quanto riguarda il suo attaccamento alla causa juventina

Sul ritorno alla Juve: “Tornare a casa alla Juve è stato il sogno di una vita dato che sono cresciuto qua. Tornare a casa dopo 7 anni da Serie B e Serie C è stato un sogno. Indossare la maglia della Juve è una gioia immensa, è casa mia”.

Sull’idolo e il compagno che non vorrebbe affrontare: “Idolo Buffon. Non vorrei mai affrontare Di Maria per la pericolosità che ha quando ha la palla tra i piedi”.

Sul Siviglia: “Abbiamo una carica ed energia pazzesca per giovedì, non vediamo l’ora di arrivarci tutti insieme”.