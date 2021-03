Juventus, Pirlo e Ronaldo si giocano tutto: quattro giorni di fuoco

Quattro giorni di fuoco per Andrea Pirlo, che con Lazio e Porto si gioca la stagione e forse la panchina della Juventus. I bianconeri non possono sbagliare in casa contro i biancocelesti per non perdere ulteriore contatto con l’Inter (attualmente a +10) e tenere viva la lotta per lo scudetto: in vista dell’appuntamento decisivo il tecnico si affida al 4-4-2, ritrova Cuadrado e forse anche uno tra Bonucci e De Ligt al centro della difesa. In attacco si aggrapperà al solito Cristiano Ronaldo, che sarà coadiuvato da Kulusevski, in vantaggio su Morata ancora non pienamente recuperato.

A centrocampo la positività di Bentancur al Coronavirus e l’infortunio di Arthur complicano tutto: “Dovremo inventarci qualcosa per mettere in campo la formazione migliore”, ha ammesso il Maestro, preoccupato anche per la tenuta fisica di Ronaldo: “Avrebbe bisogno di riposare ma siamo contati e stringerà i denti anche nelle prossime gare. È un esempio per tutti”.

Dopo la Lazio, arriveranno la Champions League e il Porto: i bianconeri sono chiamati a rimontare il 2-1 subito all’andata in Portogallo, una nuova eliminazione dall’Europa agli ottavi avrebbe un impatto molto negativo sul budget e sull‘intero progetto bianconero per i prossimi anni, forse sulla stessa permanenza di Ronaldo a Torino.

Pirlo lo sa ma mantiene alta la concentrazione sull’impegno di stasera: “Priorità alla Champions? No, ho sempre detto che siamo in competizione su tutti i fronti. Finché ci sarà speranza dovremo dare il massimo per cercare di vincere il campionato. Se gli altri saranno bravi a non sbagliare mai, gli faremo i complimenti alla fine. Il Porto viene dopo la Lazio“.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Ramsey, Rabiot, McKennie, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

Guarda Juventus-Lazio su DAZN

OMNISPORT | 06-03-2021 09:34