Juventus: Pirlo fissa i prossimi due colpi di mercato

La Juventus si mette in azione per un doppio colpo a centrocampo, da portare a termine tra gennaio e il prossimo giugno. L’impulso inviato da Andrea Pirlo alla dirigenza bianconera è quello di aumentare ulteriormente la qualità della mediana della Vecchia Signora, e alla Continassa stanno pianificando le prossime strategie di mercato per arrivare all’obiettivo.

In cima alla lista c’è ormai da settimane Manuel Locatelli. Già un obiettivo di mercato la scorsa estate, il prodotto del vivaio del Milan è in crescita esponenziale al Sassuolo, tanto che molti a Torino si sono pentiti di non averlo ingaggiato nell’ultima sessione di mercato.

Anche le ultime uscite con la Nazionale italiana hanno confermato la forza del giocatore, sempre più pallino di Pirlo. Difficile un approdo a gennaio, se ne riparlerà a giugno quando la quotazione supererà però i 30 milioni di euro chiesti la scorsa estate. Secondo quanto riporta Tuttosport gli ottimi rapporti tra emiliani e bianconeri potrebbero fare la differenza, sono possibili alcuni scambi per facilitare l’affare.

Dopo Locatelli, nella lista acquisti di Pirlo c’è il promettente Eduardo Camavinga, classe 2002 in rampa di lancio al Rennes. Sulle tracce del giocatore francese c’è mezza Europa, e il prezzo già alto rischia di schizzare alle stelle. La Juventus può godere di un ottimo rapporto con il club francese, con cui ha completato la scorsa estate l’affare Rugani, ed è pronta a fare la sua mossa.

Camavinga è in grado di coprire tutti gli ruoli del centrocampo, ed è dotato di grande tecnica, visione di gioco, fisicità e intelligenza tattica: l’identikit ideale del tipo di giocatore che sta cercando il Maestro.

OMNISPORT | 20-11-2020 11:28