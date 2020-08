Juventus, Pirlo punta un centrocampista del Napoli: possibile scambio

Weston McKennie non sarà l’ultimo colpo a centrocampo per la Juventus. I bianconeri vogliono rinnovare totalmente la mediana, e non basteranno gli arrivi del giocatore statunitense dallo Schalke e di Arthur dal Barcellona ad accontentare Andrea Pirlo.

Mentre Fabio Paratici sta cercando una soluzione per Khedira e una sistemazione per Ramsey e Rabiot, anche loro a rischio addio, in entrata la Vecchia Signora ha puntato il mirino su una vecchia fiamma, il centrocampista del Napoli Allan.

Il giocatore brasiliano, accostato spesso in passato alla Juventus, è in uscita dal club azzurro e negli ultimi giorni era dato molto vicino all’Everton di Carlo Ancelotti. Ma le indiscrezioni delle ultime ore, riportate da calciomercato.it, rimettono in gioco i campioni d’Italia, che stanno valutando il suo ingaggio come ultimo tassello per completare il centrocampo in vista della prossima stagione.

Allan è valutato da Aurelio De Laurentiis oltre 30 milioni di euro: i rapporti tra i due club sono notoriamente freddi, ma per abbassare la richiesta gli uomini di mercato juventini potrebbero inserire nella trattativa una possibile contropartita. Tra i nomi proposti, quello di Luca Pellegrini, il terzino del Cagliari di rientro alla Juve dopo l’anno di prestito.

Mino Raiola, l’agente del giocatore, mercoledì era al ritiro azzurro a Castel di Sangro: qualcosa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore e nei prossimi giorni. La Juve con il Napoli ha in ballo anche l’affare Milik, ma la trattativa è ancora in alto mare.

OMNISPORT | 27-08-2020 15:20