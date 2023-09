Juventus, Pogba è un caso: ansia e rabbia dei tifosi bianconeri sul web

Ennesimo stop per il francese, mandato in campo negli ultimi 30 minuti a Empoli: ha accusato un fastidio dietro alla gamba, oggi gli esami strumentali

04-09-2023 09:50

Continua il calvario di Paul Pogba. Ennesimo stop, ancora tutto da valutare, per il centrocampista della Juventus, che, da quando è tornato nella Torino bianconera, non s’è praticamente mai visto. Nella partita di ieri vinta 2-0 contro l’Empoli, Allegri lo ha gettato nella mischia negli ultimi 30 minuti: tanto è bastato per avvertire una fastidio dietro alla gamba. Ormai il francese è un caso: già le ultime due stagioni con il Manchester United, infatti, erano state condizionate dagli infortuni.

Pogba ko, scatta di nuovo il campanello d’allarme

Ancora tutto da valutare l’infortunio: oggi il 30enne di Lagny-sur-Marne si sottoporrà agli esami strumentali di rito ed è chiaro che tutto l’ambiente bianconero trattiene il fiato. La preoccupazione, visti anche i precedenti, è tangibile. E Max Allegri incrocia le dita: “Ha avuto un fastidio dietro alla gamba. Speriamo che non sia niente di grave, perché stava recuperando anche una condizione accettabile”. Pogba, che aveva trovato anche il gol poi annullato per fuorigioco, si è fatto male al minuto 79 dopo un contrasto con Bereszynski, ma è rimasto in campo fino alla fine non forzando.

Il calvario infinito di Pogba: dal Manchester United alla Juve

Prima di passare alla Juventus, l’estate scorsa, Pogba aveva giocato con il contagocce anche nel Manchester United. Sedici le presenze in Premier League nel 2019/20, 26 quella successiva e 20 nel 2021/22. Quindi, il ritorno in Italia. E la lesione al menisco laterale del ginocchio destro durante le tournée americana del 2022, da cui è iniziato tutto.

L’intervento è stato ritardato a lungo, ma poi si è reso necessario in virtù dei mancati risultati ottenuti con la terapia conservativa. Il risultato? Niente Mondiali in Qatar con la Francia e, di fatto, niente Juve.

Pogba fragile: solo 161 minuti nel suo primo anno di Juve

Nella scorsa annata il francese si è visto in campo solo per dieci spezzoni di gara e un totale di 161 minuti. Ha avuto di tutto, Pogba. Da una stiramento all’inguine lo scorso fine gennaio a un problema agli adduttori a marzo, fino a un infortunio alla coscia a maggio.

Un incubo. Sembrava stesse finalmente per arrivare il suo momento: saltata la gara d’esordio di Udinese, Allegri lo ha impiegato circa 25 minuti col Bologna e poi a Empoli, dove si è fermato di nuovo, più o meno con lo stesso minutaggio.

Tra amore e consapevolezza: Pogba divide i tifosi

Nessun dubbio sull’amore dei tifosi della Juve nei confronti di Pogba. Ma anche la consapevolezza della sua fragilità. “Pogba, ti amo. Al 70% sei nettamente il centrocampista più forte della serie A. Però non puoi andare avanti così, ogni santa partita. Vai in Arabia: allenamentino, preghiera, partitina la domenica a ritmi bassi. Nei cinque campionati europei non esiste farsi male ogni 20 minuti di gioco” scrive DaSe su Twitter.

“Con questo Pogba si doveva tenere Rovella fino a gennaio e poi valutare. È chiaro che Paul non partirà mai titolare. Spiace, ma di una Ferrari che perde olio in garage che me ne faccio?” aggiunge Cristian. “Possiamo considerarlo in gita pagata a Torino, non è possibile che ogni volta che entra si infortuna” conclude Carmelo.