Juventus, Pogba sempre più vicino

06-06-2022 11:45

Paul Pogba è a un passo dalla Juve. A separarli ora mancano solo gli ultimi dettagli: dalle visite mediche alla firma. E poi, dopo ben sei anni, il Polpo potrà tornare ufficialmente a vestire la maglia bianconera.

Entro questa settimana è previsto l’ultimo meeting tra le parti per definire i dettagli dell’operazione. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, si tratta di un contratto da 7,5-8 milioni più bonus per tre anni. Ma non si esclude un quadriennale, nel caso venisse inserita l’opzione per una stagione in più.