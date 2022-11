Juventus, Pogba: "Voglio continuare a vincere. Ora sto meglio"

07-11-2022 20:17

Paul Pogba è intervento sul palco del Golden Boy per premiare la sua agente Rafaela Pimenta e per l’occasione ha parlato del suo momento e delle sue condizioni: “Io voglio continuare a vincere. Ora sto meglio, diciamo bene”.

Sulla sua agente ha detto invece: “Rafaela Pimenta è la mia seconda mamma, mi ha aiutato tantissimo per la mia carriera. Mi ha fatto capire tantissime cose non solo nel mondo del calcio. È una persona importantissima per me e per la mia famiglia”.

Quindi un ricordo di Mino Raiola: “Quando ero giovane, a Manchester, Ferguson voleva farmi firmare il rinnovo. Allora è arrivato Mino, ha guardato il contratto e ha detto ‘Questo contratto non lo farei firmare neanche al mio cane. Paul, alzati e andiamo via'”.