Juventus, portieri sugli scudi: Szczesny, Garofani e Senko parano un rigore a testa

18-10-2021 12:10

Il weekend calcistico appena trascorso ha visto come protagonisti assoluti i portieri di casa Juventus.

Su tutti, ovviamente, svetta la prestazione di Wojciech Szczesny che, nel corso di Juventus-Roma, ha sventato il rigore del potenziale 1-1 calciato da Jordan Veretout blindando il vantaggio bianconero poi sfociato nella conquista dell’intera posta in palio.

Un riscatto in piena regola quello del portiere polacco, protagonista in negativo in questa fase iniziale di stagione con gli errori da matita rossa evidenziati contro Udinese e Napoli, costati diversi punti alla classifica della Vecchia Signora.

Guardando in casa sabauda, però, si può dire l’ex portiere di Roma e Arsenal è in buona compagnia.

Durante Juventus Under 23-Seregno, e con il risultato inchiodato sull’1-1, Giovanni Garofani, portiere della squadra ‘B’ della Juve, ha neutralizzato il calcio di rigore calciato da Cernigoi e che avrebbe potuto riportare in vantaggio i brianzoli. E invece ci ha pensato il numero 1 bianconero a smontare i piani seregnesi prima che Sekulov griffasse il definitivo 2-1 in favore della formazione di Zauli.

E per la serie ‘non c’è due senza tre’ anche Zsombor Senko si è rivelato grande protagonista dagli undici metri nel match contro i pari età della Sampdoria. La Juve ha vinto 1-0 al 90′ ma sul risultato di parità il 18enne ungherese ha parato il tentativo dal dischetto di Di Stefano iscrivendosi a pieno merito alla due giorni da urlo degli estremi difensori zebrati.

OMNISPORT