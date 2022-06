Juventus, possibile scambio Kean-Paredes

23-06-2022 15:08

La Juventus continua a concentrarsi sul centrocampo e, mentre sembra ormai fatta per il ritorno a Torino di Paul Pogba, la Gazzetta dello Sport insiste su un’altra indiscrezione, che ha come protagonisti Moise Kean e Leandro Paredes.

Il metronomo argentino del PSG piace ad Allegri, che sta cercando un giocatore proprio con quelle caratteristiche. Moise Kean invece, che ha un passato al PSG (dove ha giocato la sua migliore stagione a livello realizzativo) si è molto svalutato nel corso di questa stagione, ma continua ad avere una valutazione di 30 milioni di euro, la stessa di Paredes.

L’argentino potrebbe essere interessato a farsi affidare le chiavi del centrocampo bianconero, ma ovviamente in quel caso la Vecchia Signora dovrebbe fare ulteriori sforzi per liberarsi dei propri esuberi in mediana.

