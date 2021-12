24-12-2021 09:32

La Juventus è alla ricerca di un attaccante per rinforzare la propria rosa offensiva. Tanti i nomi in gioco. Martial e Aubameyang, in uscita rispettivamente da Manchester United e Arsenal non convincerebbero.

Piacerebbe invece una soluzione Made in Italy. Il nome buono sarebbe quello di Scamacca, attualmente in forza al Sassuolo. Classe 1999, sarebbe un investimento per il presente e per il futuro.

OMNISPORT