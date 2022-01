Juventus, problemi per Bonucci: escluse lesioni

03-01-2022 14:47

Juve in allarme per Leonardo Bonucci, che negli ultimi giorni ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Per il centrale bianconero nessuna lesione: “Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni”, recita il comunicato del club bianconero.

“Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”, ha concluso la Juventus. Bonucci è in dubbio per il match di campionato contro il Napoli.

