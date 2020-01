Juventus: pronta l'offensiva per il ritorno di Paul Pogba

La situazione di Paul Pogba al Manchester United è delicata: il club, che non è soddisfatto del rendimento e dell'impegno del giocatore, sarebbe disposto a cederlo già a gennaio ma senza svenderlo. La richiesta è di 160 milioni di euro ma Paratici avrebbe in mente di offire 80 milioni più il cartellino di Adrien Rabiot, valutato 25.

Un ruolo determinante potrebbe averlo Mino Raiola, in ottimi rapporti con i campioni d'Italia e che in una recente intervista non ha usato giri di parole per descrivere i Red Devils: "Ad oggi non porterei nessuno al Manchester United. Rovinerebbero anche Maradona, Maldini e Pelè. Paul ha bisogno di un club e di una squadra come la Juventus in cui ha giocato".

Pronta è arrivata la risposta di Ole Gunnar Solskjaer: "Non mi sento di commentare le dichiarazioni di Raiola. Posso parlare di Pogba. Ma non credo di dover commentare le dichiarazioni di procuratori che parlano di noi. Pogba è un nostro giocatore e gli agenti sono assunti dai calciatori, non viceversa. I giocatori non sono certo dei procuratori, ma dei club".

Il 'Polpo', che percepisce un ingaggio da 15 milioni di sterline, in questa stagione ha disputato appena otto partite ed è sotto accusa da parte di tutto l'ambiente: hanno fortemente irritato i tifosi e i dirigenti i due video postati sui social dopo la precedente operazione alla caviglia, nei quali balla al matrimonio del fratello Florentin e gioca a basket con una stella della NBA.

Ad aumentare le possibilità del trasferimento a Torino sono arrivate le parole di Ryan Giggs, attuale ct del Galles e opinionista tv in Gran Bretagna: "Mi spiace per il tecnico che deve continuare a rispondere a domande sull'argomento Pogba. La squadra è in un buon momento anche senza di lui. Ha fatto bene per alcune partite, ma al momento il suo atteggiamento è contrariante. Io lo lascerei andare per il bene di tutti".

SPORTAL.IT | 04-01-2020 13:26