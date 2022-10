27-10-2022 11:56

L’esordio contro l’Empoli e soprattutto l’ottimo impatto sulla Juventus nella disfatta di Lisbona contro il Benfica per 4-3 hanno fatto salire alla ribalta Samuel Iling Junior, esterno mancino classe 2003 dei bianconeri (in forza prevalentemente tra Primavera ed Under 23).

Arrivato a Torino nel 2020 a parametro zero dal Chelsea, l’inglese aveva firmato un contratto triennale col club di Andrea Agnelli ed ora, secondo quanto riferisce La Stampa, la Juventus è già pronta a fargli firmare il rinnovo di contratto. I dirigenti hanno incontrato il padre e gli agenti del giocatore, la trattativa è ben avviata e tutte le parti manifestano ottimismo in tal senso.