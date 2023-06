Il giovane potrebbe poi andare in prestito

27-06-2023 15:54

La Juventus e l’entourage di Fabio Miretti stanno dialogando per il rinnovo del contratto del giovane con adeguamento del contratto. In seconda battuta, verrà valutato il futuro per il torinese: in caso di esclusione della Juventus dalla Conference League, il classe 2003 potrà essere ceduto in prestito.