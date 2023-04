Juventus, pure Allegri lo stima molto: Frattesi obiettivo per l'estate

Classe 1999, sotto contratto con i nerazzurri sino al giugno 2026, il centrocampista è seguito anche da Roma e Inter. Possibile asta durante l'estate.

16-04-2023 09:39

Oggi, alle 18:00, la Juventus sarà di scena sul campo del Sassuolo. Riflettori puntati principalmente su un gioiello neroverde: Davide Frattesi

Juventus, Allegri ha un debole per Frattesi

“Frattesi? Mi ricordo quando andai a vederlo al Monza, partita di Serie B, e dissi a Galliani: ‘Ma quello chi è? Questo ragazzotto che corre per il campo…’. Si vedeva che aveva buone qualità”, parole di Max Allegri, tecnico della Juventus.

Di fatto, la conferma di come il centrocampista classe 1999 in forza ora al Sassuolo piaccia particolarmente all’allenatore della Juventus. In estate, comunque sia, la società bianconera si farà avanti (considerati anche gli ottimi rapporti con il Sassuolo, vedi operazione Manuel Locatelli).

Sassuolo, le strategie di mercato sono chiare

Come spiegato da Giovanni Carnevali, ad del club neroverde, la politica del Sassuolo è chiara: i gioielli costano caro e vengono venduti con molta parsimonia. Nella sua storia, il Sassuolo non si è mai snaturato, facendo partire, in un sol colpo, tutti i suoi talenti.

Davide Frattesi ha un contratto garantito con il Sassuolo sino al giugno del 2026. Il suo cartellino viene valutato non meno di 30 milioni di euro. Insomma, il 23enne centrocampista ha un valore importante.

Futuro Frattesi, non solo la Juventus sulle sue tracce

Come se non bastasse, la Juventus non è il solo top club sulle tracce del forte centrocampista classe 1999. Da tempo, si parla di un forte interessamento da parte della Roma che, più volte, sarebbe andata vicina a trovare un accordo per vestirlo di giallorosso.

Attenzione anche all’Inter. Nel caso di addio da parte di Marcelo Brozovic, Davide Frattesi sarebbe la soluzione ideale per prendere il suo posto in mezzo al campo nello scacchiere nerazzurro. Da non escludere che si arrivi ad una vera e propria asta, ricordando che il giovane talento nerazzurro ha estimatori anche fuori dai confini nazionali.