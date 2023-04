Carnevali: “Non venderemo insieme Frattesi e Berardi”

L’ad del Sassuolo alla Rai: “La nostra strategia è prendere giocatori giovani per farli crescere e poi magari farli approdare in grandi club”

03-04-2023 23:44

Durante la puntata di Calcio Totale, in programma sulla Rai, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato il pareggio odierno della squadra emiliana contro il Torino. Le dichiarazioni dell’ad dei neroverdi: “C’è un po’ di rammarico visto che dopo il secondo gol la partita poteva avere una svolta di un altro tipo ma è un pareggio giusto, in una partita intensa. Dobbiamo essere soddisfatti”.

Carnevali ha poi affrontato le ipotetiche cessioni di due big del Sassuolo come Frattesi e Berardi: “Tutti e due no. Magari partirà uno solo ma privarsi di due giocatori così in un colpo solo non va bene”.

In chiusura un commento sulla scelta di puntare sui giovani: “La nostra politica è questa da 10 anni, da quando siamo in Serie A. La nostra strategia è prendere giocatori giovani per farli crescere e poi magari farli approdare in grandi club”. Conclude poi Carnevali: “Abbiamo ceduto Raspadori, Scamacca e Traore ma abbiamo investito e vogliamo continuare su questo percorso che è quello giusto”.