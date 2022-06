Juventus: Rabiot vuole giocare in Champions

22-06-2022 12:37

Rabiot dice no al Newcastle. Il centrocampista in uscita dalla Juventus preferisce aspettare una nuova chiamata per sperare di giocare in Champions.

Secondo quanto riferito proprio da La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot avrebbe infatti respinto la proposta dei Magpies, interessati a portarlo in Premier League.

Il centrocampista francese della Juventus vorrebbe aspettare proposte da club che possano mettere sul piatto la partecipazione alla Champions League: in Inghilterra, al momento ci pensano United (che però non giocherà in Champions) e Chelsea che ovviamente parteciperà alla prossima edizione, mentre in Francia sembra sia tornato achiedere informazioni il PSG, che ovviamente la Champions League la disputerà.

