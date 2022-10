07-10-2022 13:04

Tra le informazioni ricavabili dalla “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, estremamente interessanti risultano le cifre, distinte in componenti fisse e variabili, relative alla remunerazione appunto dei vertici della Juventus, in una fase per la società e la squadra delicatissima.

Il file è stato pubblicato dalla stessa società, sul proprio sito ufficiale e contiene alcune decisive informazioni.

La relazione e le remunerazioni dei top manager Juve

In questo documento, costituito da 10 pagine fitte di importanti passaggi e dettagli legati agli aspetti specifici degli stipendi de facto dei personaggi di vertice del club sono elencati i numeri che riguardano il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved e l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, oltre agli introiti dei singoli membri del consiglio di amministrazione della società.

Lo stipendio fisso e i benefit di Arrivabene

Lo stipendio fisso di Arrivabene è stato pari a 1,08 milioni di euro nel 2021/22. La somma sale a complessivi 1,22 milioni di euro considerando anche i benefici non monetari (pari a 101.800 euro relativi all’assegnazione di una autovettura aziendale, delle coperture assicurative e dell’assistenza sanitaria integrativa, di un housing allowance, dell’erogazione dei ticket restaurant, e all’attribuzione di flexible benefit).

Il compenso è più alto rispetto alla stagione 2020/21, quando Arrivabene era solamente consigliere nel CdA del club e, in quanto tale, gli era stato corrisposto un compenso nella scorsa stagione pari a 25 mila euro. Ruolo e funzione nettamente meno incisiva e rilevante, rispetto a quella odierna.

Quanto guadagna il presidente Agnelli

Dopo Arrivabene, per compenso, si colloca il presidente del club, Andrea Agnelli, che nel 2021/22 ha percepito 520 mila euro totali, somma della retribuzione da 450 mila euro per la funzione di presidente, dei 35 mila euro come amministratore e dei 35 mila euro di benefit non monetari.

Agnelli ha dichiarato di rinunciare per l’esercizio 2021/2022 a parte del suo compenso “che, per tal motivo, nel corso dell’esercizio 2021/2022 è rimasto invariato rispetto all’esercizio precedente (2020/2021)”, nota la Juventus.

Lo stipendio di Pavel Nedved, vice presidente

Ammonta a 514 mila euro quello che ha incassato il vice presidente, Pavel Nedved: la Furia Ceca ha percepito, in particolare, 466mila euro per il suo ruolo di vice presidente, ulteriori 35 mila euro per la funzione di amministratore e 6.400 euro come benefici non monetari elencati nel documento.

E ciò dal solo ruolo ricoperto in seno alla società bianconera, a prescindere naturalmente da investimenti e altri interessi.

