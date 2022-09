23-09-2022 12:28

Del Pavel Nedved privato conosciamo appena qualche dettaglio, sull’onda lunga dei video d’annata che sarebbe stati messi in circolazione sui social, in anticipo sull’esplosione della crisi della Juventus.

Del suo lungo matrimonio abbiamo imparato ad apprezzare la discrezione, lo stile sobrio e distaccato adottato da Pavel e da sua moglie Ivana (che hanno scelto di chiamare i propri figli con il loro nome) con qualche pettegolezzo appena in un rapporto longevo, durato decenni e che si è interrotto senza molto clamore di recente. Oggi ha accanto la cantante Dara Rolins, con la quale potrebbe arrivare a una svolta anche professionale.

La spaccatura interna alla Juventus

Oggi che la spaccatura interna alla società sembra tangibile (e poco in linea con lo stile Juve del passato, a dire il vero) oltre i problemi di campo, anche le relazioni del vicepresidente diventano interessanti, significative perché indirizzano i suoi investimenti, li modificano e suggellano anche aspetti forse prima sottovalutati.

Con la nuova compagna, secondo quanto rivela il Corsera, Nedved ha progettato un importante acquisto di terreni sul lago Maggiore, a Leggiuno, attraverso una società costituita al 50% insieme a Dara Rolins. Insomma, diversifica gli investimenti ma in una fase delicatissima, in cui si susseguono rumors anche sulla sua futura presenza in seno alla società, dopo anni da vicepresidente.

Presto avvieranno i lavori per una nuova dimora o per magari un importante struttura, visto che i terreni sarebbero edificabili? E se si trattasse di una dimora a loro uso, sarebbe una sorta di buen retiro?

I nuovi investimenti di Nedved

Una scelta romantica, sicuramente ma lontano da Torino, dove si sta consumando un dramma calcistico che ha condotto tifosi e critici a discutere Massimiliano Allegri, l’allenatore, a sottolineare la fiducia a tempo e anche il disaccordo tra Pavel Nedved, appunto, e il presidente Andrea Agnelli (suo amico ed estimatore) nel gestire la crisi.

Il dirigente avrebbe esonerato Allegri, secondo le indiscrezioni, mentre Agnelli ha messo davanti il CdA, ovvero chi investe nella società rimandando alla riunione di venerdì la decisione effettiva. Forse che anche il vice sia pronto a un cambio di vita?

Chi è Dara Rolins, la compagna del vicepresidente Juve

L’improvvisa comparsa dei famosi video, poi, in cui si riconoscerebbe anche il dirigente sarebbe avvenuta con un certo tempismo, una coincidenza che ha insospettito alcuni commentatori che hanno sottolineato il “quando”.

L’origine di questi video compromettenti, da cui tutto ha inizio fuori dal campo e che imbarazzano la Juventus (nulla di ufficiale: non c’è comunicato a riguardo), non è affatto chiara, ma quel che si vede è una sorta di festa privata con un uomo che sembrerebbe Nedved impegnato in balletti, palpeggiamenti e addirittura barcollare.

Situazioni decisamente poco affini all’immagine di uomo pubblico che l’ex Pallone d’Oro ha costruito nel corso degli anni della sua carriera, da calciatore e poi da dirigente.

Dicevamo che la riservatezza, da parte di Nedved, è la cifra che ha sempre contraddistinto la sua carriera alla Juventus. Ma non vale sempre per la sua presunta compagna, almeno sui social.

Sull’account Instagram di Dara Rolins (autentica celebrità in patria), inoltre, compaiono alcuni scatti della sua vacanza italiana risalente a questa estate, in compagnia delle sue amiche ballerine, e in cui compare anche Nedved: alcune foto le vedrebbero anche allo stadio, in occasione della trasferta della Juventus a Marassi per il match contro la Sampdoria. Sul resto continua a trionfare una voluta indeterminatezza.

I sospetti dopo il sorteggio e la Serie A

Nonostante la diffusione quasi contemporanea dei tre contenuti, è complicato affermare con assoluta certezza a quando risalgano questi filmati che circolano sui social e che vedrebbero il dirigente juventino coinvolto: in quest’estate 2022 sono stati molteplici i momenti in cui Nedved è stato intercettato con la nuova presunta compagna.

Sul lago di Como e anche in spiaggia a Los Angeles, i luoghi della loro storia sembrano numerosi e indirettamente confermano la loro frequentazione: c’è chi subito ha verificato l’autenticità di questi scatti condivisi e che li vedono in atteggiamenti affettuosi.

