Juve: Presunto video di Nedved che barcolla ubriaco è virale, bufera sul web

29-08-2022 08:31

E’ lui o non è lui? Certo che sembra proprio lui, Pavel Nedved, con la sua zazzera bionda. Da ore circolano sui social due video imbarazzanti in cui una figura molto somigliante al vicepresidente della Juventus si lascia andare ad atteggiamenti poco professionali. In un primo video il soggetto – preso di spalle – barcolla visibilmente ubriaco per strada e in un altro balla in maniera lasciva con alcune ragazze. Entrambi sono diventati virali, scatenando una bufera sul web.

Il mio vicepresidente è stanco di Allegri ball #Nedved pic.twitter.com/eFwNbLSGsd — (@__Zeynep87) August 29, 2022

L’ironia dei tifosi su Nedved brillo

Fioccano le reazioni, molta ironia su twitter: “Che Nedved non fosse in linea con le politiche societarie è palese, ma addirittura a questi livelli?”, oppure: “È in crisi di mezza età? Quando capitano queste cose al di là dell’antipatia per il soggetto, provo sempre un po’ di tristezza” e ancora: “forse si spiega il declino societario bianconero sul mercato degli ultimi 3 anni”.

Nedved non è sempre stato amato dai tifosi della Juve

Il biondo dirigente bianconero non è amato da tempo da una parte della tifoseria: “Su Nedved c’è poco da dire: non commento i video circolati in rete di lui barcollante o di lui in clima festaiolo con giovani ragazze, mi limito a dire che non è la prima volta che costui ha comportamenti non in linea con il suo ruolo, stile non pervenuto”, oppure: “Sperando che non sia l’unico penso che sia giunta l’ora che Pavel Nedved tolga il disturbo all’interno della società Juve”.

C’è chi scrive: “da: fino alla fine a “barcollo ma non mollo”…” oppure: “Comunque cosa vi aspettavate dopo una partita della juventus viene a tutti la voglia di ubriacarsi per dimenticare lo scempio di gioco” e ancora: “Per quanto mi riguarda Nedved può fare quello che vuole, ammesso che sia lui, dopo gli anni passati in campo a sputare sangue se vuole fare una serata alcolica può permetterselo. Sarebbe da condannare se lo facessero i giocatori attuali”.

In tanti difendono Nedved

Non manca chi prende le difese di Nedved: “La vicenda del presunto video su Nedved conferma quello che da tempo penso sui Social, l’uso sbagliato da parte di molti. Tanti ne fanno uso come fossero investigatori privati andando a curiosare e ficcare il naso sulla vita altrui” e infine: “Forse non è Nedved. Forse sì. Non cambia niente: le ubriacature che lo riguardano mi hanno fatto innamorare quando le procurava ai difensori avversari”.