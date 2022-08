La moviola di Samp-Juve, focus su rigore negato e gol annullato ai bianconeri

23-08-2022 10:34

Il pari finale è probabilmente il risultato più giusto per quel che si è visto e soprattutto non-visto ieri sera a Marassi tra Sampdoria e Juventus. Partita tesa, poco spettacolare – pali a parte – e che ha visto la squadra di Allegri ancora indietro rispetto alle altre grandi e già criticata dai suoi tifosi. Lo 0-0 non fa una grinza anche se in realtà un gol la Juve lo aveva anche fatto, con Rabiot, scatenando anche la gioia scomposta in tribuna di Nedved e Agnelli (punzecchiata sarcasticamente sui social) prima che la rete venisse annullata dopo l’intervento del Var Banti.

Per Bergonzi l’arbitro Abisso ha diretto bene in Samp-Juve

Ma come ha arbitrato il palermitano Abisso al Luigi Ferraris? Per Mauro Bergonzi bene. L’ex fischietto, oggi moviolista Mediaset, ha analizzato ai raggi X la partita su Pressing, il talk-show sportivo del lunedì di Italia1, e ha promosso il direttore di gara. Dice Bergonzi: “Mi è piaciuta molto la direzione di gara di Abisso, sempre attento, preciso, atleticamente ben preparato, è stato credibile, alla fine contiamo 22 falli fischiati e 5 ammonizioni. I casi dubbi sono tre”.

Non c’era rigore per la Juve secondo Bergonzi

“Il primo al 23′: situazione in area della Sampdoria , presunto tocco di Ferrari su cross di Kostic, il tiro è violento, il giocatore si frappone ma fa di tutto per togliere il braccio destro, non va verso il pallone, lo ritrae, il var Banti ha fatto prendre la decisione corretta, facendo proseguire il gioco”.

“Il secondo al 4′ della ripresa: C’è un contrasto appena fuori area tra Colley e Vlahovic, timide le proteste dei bianconeri, se fosse stato fallo sarebbe stata espulsione ma è un contatto di gioco, le gambe non si incrociano, ha fatto bene Abisso, posizionato benissimo, a far proseguire”.

Juve: Giusto annullare gol Rabiot secondo Bergonzi

L’ultimo episodio è il gol annullato alla Juventus: ben venga il Var, c’è un errore di Rincon che favorisce Miretti, imbucata per Vlahovic che scarta Colley, palla nel mezzo e il gol di Rabiot, i giocatori della Juve esultano, per l’arbitro è rete, per l’assistente era un gol valido, ma Vlahovic era oltre Colley e in fuorigioco segnalato giustamente dal Var, gol pertanto da annullare, il Var ha fatto prendere la decisione giusta”.