Sulla figura privata di Pavel Nedved, è rimasto tale pressoché tale fino de facto alla sua separazione dalla moglie Ivana avvenuta dopo ben 25 anni di matrimonio, due figli (che portano i loro nomi, Ivana e Pavel con una motivazione suggestiva) e una carriera esemplare nata sotto il segno di Mino Raiola, il procuratore che fu capace di renderlo protagonista di un calcio che incominciava vederlo indiscutibilmente in ascesa.

Ci sono voluti questi tre video che lo vedrebbero protagonista (il condizionale è d’obbligo perché non vi è certezza, né conferma) e che comunque crea qualche perplessità tra i tifosi e anche nella società.

Le storie di Pavel Nedved dopo la separazione

Di sua moglie, nei database fotografici, si trovano ben pochi scatti, a dimostrare la riservatezza e il basso profilo scelto e curato quasi ossessivamente, che ha sempre caratterizzato il suo stile. Uno stile che, salvo una parentesi divenuta tale, ha poi coinciso sempre con quello Juve.

Ivana stessa non si prestata ad alcuna pubblica accusa o commento, nonostante il clamore mediatico soprattutto in Repubblica Ceca e in Slovacchia sollevato dalle nuove relazioni che lo avrebbero interessato.

Il legame con Agnelli e la Juventus

Vicepresidente della società guidata dall’amico-presidente, Andrea Agnelli, la sua carriera all’interno della dirigenza bianconera è sempre stata caratterizzata dal legame con il numero uno che lo ha confermato in un ruolo che pure era stato messo in discussione, quando fu l’era di chiudere con l’ex ds Fabio Paratici.

I gossip su Lucie Anovcinova

Dicevamo che, tranne che per questioni di campo e quella relazione con una ragazza più giovane, resa nota dopo rumors nel 2019 con l’amazzone Lucie Anovcinova non cìè molto da aggiungere. All’epoca fu il tabloid di Praga ‘Blesk’, l’ex calciatore bianconero si sarebbe separato da sua moglie Ivana per mettersi insieme a Lucie Anovcinova, giovane campionessa con la quale avrebbe vissuto una relazione comunque poco incline ai titoli e al clamore che invece si è regalato in queste ore.

Ore in cui principalmente tre diversi video ritraggono un uomo, molto somigliante a Nedved in atteggiamenti promiscui e dedito a un trenino che si sarebbe consumato in allegria con la nuova, presunta fiamma che da qualche tempo sarebbe al suo fianco, la cantante originaria di Bratislava, Dara Rolins.

La nuova compagna Dara Rolins, chi è

L’origine di questi video compromettenti, che imbarazzano la Juventus (anche se nulla trapela di ufficiale) e tra i tifosi stupiti sui social, non è affatto chiara ma quel che si vede è una sorta di festa privata che vede un uomo che sembrerebbe Nedved impegnato in balletti, palpeggiamenti e addirittura barcollare. Situazioni decisamente poco affini all’immagine di uomo pubblico che l’ex Pallone d’Oro ha edificato nel corso degli anni della sua carriera, da calciatore e poi da dirigente.

Sull’account Instagram di Dara Rolins, però, compaiono alcuni scatti della sua vacanza italiana risalente a pochi giorni fa, in compagnia delle sue amiche ballerine: alcune foto le vedono anche allo stadio ospite di Nedved, in occasione della trasferta della Juventus a Marassi per il match contro la Sampdoria. Sul resto continua a trionfare l’indeterminatezza.

I sospetti dopo il sorteggio e la Serie A

Nonostante la diffusione quasi contemporanea dei tre contenuti, è complicato affermare con assoluta certezza a quando risalgano questi filmati che circolano sui social e che vedrebbero il dirigente juventino coinvolto: in quest’estate 2022 sono stati molteplici i momenti in cui Nedved è stato intercettato con la nuova compagna, dopo la separazione dalla moglie avvenuta circa tre anni fa.

Sul lago di Como e anche in spiaggia a Los Angeles, i luoghi della loro storia sembrano numerosi e indirettamente confermano la loro frequentazione: c’è chi subito ha verificato dunque se non fosse stata proprio lei a scatenare questo putiferio.

I dubbi rimangono, al pari dell’imbarazzo che pare continui a destare l’insieme di quelle immagini a leggere le reazioni sui social.

