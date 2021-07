Juventus: rischia di saltare la trattativa per il campione d'Europa

Continua a non decollare la trattativa fra Juventus e Sassuolo per il centrocampista neocampione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini Manuel Locatelli. Oggi gli emiliani, come riferisce Carlo Laudisa sulla Gazzetta dello Sport, presentano la squadra e così Giovanni Carnevali, amministratore delegato dei neroverdi, ha convenuto con Federico Cherubini, responsabile dell’area sportiva della Vecchia Signora, di rinviare il nuovo incontro per trattare il trasferimento in bianconero del calciatore.

L’idea ora sembrerebbe quella di vedersi nel weekend, ma i rispettivi impegni sono tanti. E soprattutto, scrive Laudisa, “si nota l’esigenza delle parti di evitare una clamorosa rottura“. La Juve è infatti ferma alla sua offerta iniziale, e cioè 5 milioni di euro di prestito più 20 al riscatto e 7 milioni di bonus. Il Sassuolo invece valuta il suo gioiello 40 milioni di euro, e c’è una bella differenza, motivo per il quale Carnevali si sente di fare delle precisazioni.

“Aspettiamo un’offerta adeguata, altrimenti Locatelli rimane al Sassuolo. Ai primi di agosto chiuderemo il nostro mercato”, dice Carnevali in maniera piuttosto netta e che non lascia spazio ad alternative. Locatelli tornerà dalle vacanze il 2 agosto e ovviamente è atteso dai suoi attuali compagni di squadra e dal suo nuovo tecnico Alessio Dionisi, ma Manuel vuole soltanto la Juventus, tanto è vero che ha detto no all’Arsenal.

Anche per questa ragione il Sassuolo tiene duro per strappare ai bianconeri un prezzo da top player quale si ritiene che sia, giustamente, il 23enne nativo di Lecco.

