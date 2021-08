Juventus: "Ronaldo, gaffe imperdonabile", post di Cr7 scatena il web

Ha rotto il silenzio con un lungo post e tanto di foto in cui a zittire gli altri è stato lui. La lettera di Cristiano Ronaldo sui suoi social ufficiali ha squarciato la giornata della Juventus vissuta sullo sblocco della trattativa per portare Locatelli in bianconero. Cr7 ha messo così a tacere, o almeno ci ha provato, le voci di mercato sul suo conto. Un post che ha avuto, ovviamente, grande eco in tutto il mondo, reale e virtuale. Ma che non è piaciuto alla stragrande maggioranza dei tifosi juventini. Che hanno espresso il loro malcontento sui social.

Il post di Ronaldo: “Zitti, ora parlo io”

Dopo le voci insistenti, provenienti soprattutto dalla Spagna, di un accordo imminente col Psg bissate poi dall’altra bomba di mercato che lo riportava al Real Madrid per espresso volere del suo mentore Ancelotti (poi smentite dallo stesso Carletto), Ronaldo ha sentito il bisogno di mettere tutto a tacere. Lo ha fatto con un lungo post Cr7. Una foto in primo piano, in bianco e nero con un dito davanti alle labbra come a zittire tutti. Di fatto, il fuoriclasse portoghese attacca la stampa e si dice concentrato nel suo lavoro.

Ronaldo, il post e la Juve: la dimenticanza pesante di Cr7

Ma nel lungo, lunghissimo post di Cristiano Ronaldo manca qualcosa. Della Juve non c’è traccia, eccetto per il bianconero della fotografia. La Juventus non viene mai citata, nemmeno quando a chiusura del suo discorso, il campione portoghese rimarca di essere “concentrato sulla mia carriera e sul mio lavoro, impegnato e preparato per tutte le sfide che devo affrontare”.

Il giornalista Giovanni Capuano commenta non senza perplessità il post-sfogo lanciato da Cristiano Ronaldo sul proprio profilo Instagram e, su Twitter, ammonisce il fuoriclasse portoghese: “Ho riletto il post di Ronaldo. Ho capito che si è spazientito per le voci che parlano del suo futuro. Ho capito che non apprezza di passare per quello offerto a vuoto dal suo procuratore. Se voleva zittirle definitivamente gli bastava scrivere almeno una volta Juventus“.

Dello stesso parere il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani dimostra di condividere la tesi di Capuano e scrive: “Forse mi sono sfuggite, ma due righe sulla Juve e il piacere di giocare per il club che l’ha pagato di più nella sua carriera non sarebbero state fuori luogo“.

Juve, i tifosi non ci stanno: “Ronaldo ha sbagliato”

“Lettera incompleta, non una parola d’amore per la Juve, non una smentita anche sul Psg”. In questo commento di un tifoso è sintetizzato il live sentiment degli juventini rimarcato in giro per i social. “Ogni tanto puoi anche nominare la Juve, non vai mica in galera” gli ricorda un altro follower bianconero, “Nessun accenno alla Juve e ai suoi compagni, a noi tifosi. Chiaro che vuole andarsene, però non riducendosi lo stipendio, nessuno lo prende…” incalza un altro, e ancora “Doveva dire anche semplicemente ,che è contento di giocare x la Juventus football club! Mai nominare il club x cui giochi mi sembra molto strano!!!”.

SPORTEVAI | 18-08-2021 09:00