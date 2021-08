Juve, Ronaldo: clamoroso ritorno di fiamma, esplode bufera social

Non si placano le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo. Anzi, raddoppiano. Come se non bastasse il triangolo di mercato lanciato nella serata di ieri sul possibile “menage a troi” tra Juventus, Real Madrid e Psg per portare Mbappè in blancos, Cr7 a Parigi e Icardi in bianconero, poche ore dopo, sempre dalla Spagna è rimbalzata una nuova ipotesi che vede il fenomeno portoghese sempre lontano da Torino ma con destinazione diversa dalla Torre Eiffel. Il risultato non cambierebbe: Ronaldo via dalla Juve. E questo basta a scatenare i tifosi bianconeri sui social.

Juventus, Ronaldo addio: prima ipotesi Psg

A lanciare la prima bomba di mercato è stato Marca, quotidiano spagnolo vicino al Real Madrid. Con il possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo – dalla Juventus al PSG – che porterebbe ad affiancare il campione portoghese a Lionel Messi in una coppia da sogno tra i due più grandi giocatori della storia contemporanea e, al contempo, faciliterebbe l’approdo al Real Madrid del francese Kylian Mbappé.

Juventus, Ronaldo addio bis: Ancelotti lo rivuole al Real

Ma non finisce qui. Bastano poche ore e sempre dalla Spagna è arrivata la seconda clamorosa indiscrezione di mercato sul futuro di Ronaldo lontano da Torino. La notizia rimbalza da El Chiringuito Tv e a darla è Edu Aguirre, grande amico di CR7: “Qualcosa può succedere in questo mercato. Un allenatore importante è ossessionato dall’idea di prendere Cristiano, da settimane chiama continuamente il suo entourage per convincerlo a firmare” le parole riportate dal sito della Gazzetta dello Sport.

Ancelotti vuole Ronaldo al Real. L’ex allenatore del Milan ha già guidato CR7 coi Blancos nella sua prima esperienza madridista dal 2013 al 2015, vincendo la Champions nel 2014. Pare lo abbia chiesto a tutti i costi a Florentino Perez che con Cr7 non ha proprio un rapporto idilliaco. Ancelotti ha un feeling speciale con Cristiano, ne ha tessuto le lodi anche in conferenza stampa il giorno del suo ritorno sulla panchina dei blancos. Se la trattativa per prendere Mbappè saltasse potrebbe essere più di un ripiego per Carletto.

Juventus: il dopo Ronaldo scatena la protesta

Favorevoli e contrari sembrano dividersi equamente sui social a tinte bianconere per quanto riguarda il destino di Ronaldo. “Se vuole andare vada” scrivono in molti; “si vede che non è felice di stare alla Juve, allora meglio darlo via”. Pare invece unanime il sentimento dei tifosi della Juve riguardo il possibile sostituto visto che si parla insistentemente di Mauro Icardi. “Non mi preoccupa la cessione mi preoccupa sapere chi diavolo eventualmente prendiamo visto che manco Locatelli riusciamo a prendere”; “Che non ci rifilino Icardi altrimenti sono capace di disdire gli abbonamenti per tutte le pay tv!”; “Non ci voglio credere,detto poi da quel circo di trasmissione che è El Chiringuito Tv”; “Ronaldo via solo se al suo posto prendono Vlahovic e non quello scarsone interista di Icardi”; “Ronaldo su un piede vale 3 Icardi” sono solo alcuni dei commenti dei tifosi bianconeri in attesa degli sviluppi.

SPORTEVAI | 17-08-2021 08:28