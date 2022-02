Juventus-Sassuolo, Vlahovic: "Con Morata e Dybala mi trovo bene"

10-02-2022 23:34

La Juventus supera il Sassuolo e accede alla semifinale di Coppa Italia ancora una volta nel segno di Dusan Vlahovic, che trova una rete nel finale di gara che fa impazzire di gioia l’Allianz Stadium. La Juventus si è qualificata alla semifinale di Coppa Italia in sette delle ultime otto stagioni.

Sul tabellino alla fine non ci finisce il serbo ma Tressoldi, che ha deviato in maniera determinante la sua conclusione. Queste sono le dichiarazioni del numero 7 ai microfoni di Mediaset:

“Sono solo all’inizio. Ma società, compagni e mister mi hanno accolto benissimo, devo loro molto. Per me è un onore essere qui, con Dybalae Morata mi trovo bene ma da loro devo imparare per arrivare al loro livello. La semifinale con la Fiorentina? Io penso soltanto a giocare, altri discorsi che non riguardano il campo non mi interessano”.

