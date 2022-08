14-08-2022 09:00

La Juventus non vuole perdere tempo. Il club bianconero sta lavorando alla cessione di Adrien Rabiot al Manchester United ma già prepara il colpo per il giocatore che andrà a sostituirlo. Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira i bianconeri avrebbero già raggiunto l’accordo con Leandro Paredes sulla base di un contratto fino al 2026 con un ingaggio da 5 milioni a stagione. Ora i bianconeri sono pronti a ufficializzare la prima offerta al PSG che per il calciatore chiede circa 20-25 milioni di euro con i bianconeri che sono disposti a muoversi intorno ai 15, ma c’è spazio per la trattativa.

Juventus: è Depay il primo nome per l’attacco

La Juventus non molla neanche la pista che pota a Depay. I bianconeri sembrano ormai sicuri della scelta e puntano sull’olandese come profilo giusto per completare il reparto offensivo e rappresentare sia una spalla che un’alternativa a Vlahovic. I bianconeri avrebbero già pronto un contratto fino al 2024 sulla base di 5 milioni a stagione più 2 di bonus. Ora non resta che attendere la rescissione dal Barcellona.

Navas più vicino al Napoli

Il Napoli prova a risolvere il problema portiere. Continua dunque la trattativa per Keylor Navas, individuato come la priorità per la prossima stagione. Non si tratta di un affare semplice visto che il calciatore percepisce uno stipendio netto da 9 milioni di euro a stagione ma nelle ultime ore da parte del costaricano sembrano esserci state delle apertura per un eventuale trasferimento in azzurro. La trattativa con il PSG continua (potrebbe includere anche lo spagnolo Fabian Ruiz) e se il club transalpino si accollerà una parte sostanziosa dell’ingaggio potrebbe andare in porto.

Udinese: Udogie verso il Tottenham di Conte

Antonio Conte e il Tottenham ancora a fare spese in Italia. Nelle ultime ore sembra essersi sbloccata la trattativa che dovrebbe portare Udogie a vestire la maglia degli Spurs. Il calciatore dovrebbe volare domani a Londra dove firmerà un contratto fino al 2027 prima di tornare e giocare questa stagione con la maglia dell’Udinese in prestito.

Salernitana: tutto fatto per Maggiore

Giulio Maggiore si prepara a vestire la maglia della Salernitana. Il calciatore dello Spezia si prepara a firmare con il team campano un accordo che lo legherà fino al 2026 sulla base di 1 milione di euro a stagione. Allo Spezia invece andranno 4,5 milioni di euro.

Belotti: il Galatasaray prova a inserirsi

Andrea Belotti ha scelto la Roma ma questo non sta impedendo al Galatasaray di fare un ultimo tentativo. L’offerta all’ex attaccante del Torino è di 3,3 milioni di euro fino al 2025 e un bonus di 1 milione alla firma. Il Gallo ha scelto la Roma che però non può fare la sua mossa fino a quando non avrà concluso la cessione di Shomurodov.

Torino: pronto il colpo Schuurs

La trattativa tra il Torino e l’Ajax per Schuurs avanza. Nelle ultime ore le due società sembrano aver raggiunto un accordo sulla base di 12 milioni di euro con il club olandese che potrebbe avere anche una percentuale sulla futura rivendita. Al calciatore un contratto fino al 2026 con un’opzione per il 2027.

