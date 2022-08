Belotti potrebbe salutare la Serie A: offerta dall'estero

12-08-2022 17:42

La Roma rischia di essere sorpassata dal Nizza nella corsa allo svincolato Andrea Belotti. Secondo Tuttomercatoweb, lo sbarco nella Capitale dell’ex capitano del Torino non è ancora stato possibile poiché il Gallo è bloccato dalla mancata cessione di Eldor Shomurodov, uno dei giocatori sui quali Mourinho non fa più affidamento.

Sarebbe già stata recapitata in via ufficiale l’offerta francese per il centravanti campione d’Europa in carica; la trattativa è dunque in fase avanzata. Resta da capire se Belotti vorrà ancora portare pazienza, aspettando la Roma, oppure se preferirà l’esperienza in Costa Azzurra.

