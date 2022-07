Juventus sconfitta 2-0 dal Real Madrid: in rete Benzema e Asensio

31-07-2022 09:23

Dopo il buon pareggio con il Barcellona, la Juventus viene battuta, al Rose Bowl di Pasadena (sede della finale Italia-Brasile del Mondiale del 1994), dal Real Madrid di Ancelotti.

I Campioni d’Europa in carica si sono imposti per 2-0, grazie alle reti di Benzema (su calcio di rigore) e Asensio (quest’ultimo accostato, nel recente passato, proprio al club bianconero). Gara non semplice per i bianconeri. Vlahovic a secco e solo un tempo per Di Maria, apparso meno brillante rispetto alle precedenti uscite. Allegri non fa drammi: “Una buona partita”. La prossima sfida amichevole sarà con l’Atletico Madrid (7 agosto).