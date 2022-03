Juventus, sfuma il colpo a centrocampo: il giocatore vuole rinnovare

13-03-2022 11:08

La Juventus vince a Marassi contro la Sampdoria per 3-1 con una doppietta di un super Alvaro Morata. È proprio l’ìberico a prendersi sulle spalle l’attacco bianconero data la panchina di Vlahovic, ma la sua permanenza a Torino è ancora molto in dubbio. Oltre a ciò, sempre in chiave mercato, la Vecchia Signora potrebbe vedere sfumato il colpo Nicolò Zaniolo.

Juventus, Alvaro Morata tra permanenza a Torino e ritorno all’Atletico Madrid

“Ha un livello tecnico tra i primi d’Europa. Se gioca spalle alla porta fa più fatica, se gioca negli spazi diventa più bravo e mette in campo le sue caratteristiche”. Con queste parole, pronunciate subito dopo la gara con la Samp, Max Allegri esprime tutto il suo apprezzamento e la sua stima nei confronti della punta spagnola.

Sono 11 i gol di Morata in tutte le competizioni in stagione, conditi anche da sette assist. Numeri importanti, che però per la Juve non giustificano un investimento complessivo di 55 milioni concordato con l’Atletico Madrid. I bianconeri hanno già pagato le prime due tranche per il prestito biennale (10 milioni ciascuna) e a fine anno dovrebbero pagare gli ultimi 35 per il riscatto definitivo.

Troppi per la Vecchia Signora, che ha comunque in mente di tenersi stretto il proprio numero nove. Tuttavia, la sua permanenza sotto la Mole è subordinata allo sconto che l’Atletico Madrid deciderà di applicare (se lo farà) per il riscatto dello spagnolo.

Juventus, rischia di sfumare il colpo Nicolò Zaniolo

Impegnato oggi pomeriggio alla Dacia Arena contro l’Udinese, molti esperti di mercato reputano Nicolò Zaniolo come primo obiettivo per la prossima stagione della Juventus.

Al di la dei dubbi tattici (nella zona del campo in cui agisce Zaniolo ci sono già Dybala e Chiesa quando rientrerà), il classe 1999 è uno dei talenti più cristallini di tutto il panorama calcistico italiano, e un investimento sicuramente lungimirante per gli uomini mercato della Juve.

Tuttavia, il Corriere dello Sport in edicola oggi parla di una brusca frenata in questo senso, data la volontà del giocatore di rinnovare prossimamente il proprio contratto con la Roma. Le trattative si erano arenate, ma negli ultimi giorni sembra che i giallorossi vogliamo aumentare l ‘offerta per il proprio giocatore, passando da 2,2 a circa 3,5 milioni di euro a stagione.

Da parte di Zaniolo, riporta sempre il quotidiano, ci sarebbe la volontà di ripagare l’amore dei tifosi della Roma.

Juventus, a centrocampo si guarda ai grandi delusi all’estero

Anche il centrocampo bianconero potrebbe subire una piccola rivoluzione nel prossimo mercato. Ramsey è già andato via in prestito e tutto l’ambiente spera di vederlo riscattato (anche se al momento il gallese è di nuovo infortunato). Stesso discorso per Bentancur, volato a Londra e protagonista di un buon avvio con la maglia degli Spurs.

Molto in bilico è la situazione di Arthur, ma anche Rabiot è da monitorare, inviso alla tifoseria juventina e con un contratto pesantissimo da 7,5 milioni che non rispecchia assolutamente le prestazioni in campo.

Gli unici sicuri della permanenza al momento sono Locatelli e McKennie, con l’americano out fino a fine stagione. Ecco che Sportmediaset riporta l’interesse della Juventus per Leandro Paredes, sul quale però c’è anche l’Inter.

L’argentino del PSG, reduce dalla pesante delusione della doppia sfida di Champions col Real Madrid, ha un contratto in scadenza coi parigini nel 2023. Il prezzo non sarà elevatissimo, e ai bianconeri serve davvero tanto un mediano in grado di fare gioco davanti alla difesa.

