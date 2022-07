12-07-2022 14:20

C’è tanta frenesia nelle ultime ore in casa Juventus, club che dopo aver concluso con successo due trattative importanti ora si sta muovendo per coprire le ultime lacune in rosa.

Missione esterno, Kostic esce dai radar della Juventus

Fra queste, dopo le partenze di Dybala e Bernardeschi e in attesa del completo recupero dall’infortunio di Federico Chiesa, c’è certamente quella inerente le corsie esterne offensive.

Per quest’ultime, nelle scorse settimane, sono stati sondati diversi profili tra cui anche quello di Filip Kostic, serbo dell’Eintracht Francoforte che verosimilmente però alla fine non approderà a Torino.

Kostic resta in Germania, alla Juvetus resta un solo nome

Protagonista nella conquista dell’ultima Europa League, Kostic, vedendo la poca insistenza con cui la Juvntus e altre squadre lo hanno cercato di recente, avrebbe deciso di rimanere a Francoforte, convinto dalla proposta di rinnovo a 5 milioni a stagione sottopostagli dall’Eintracht.

La notizia, ovviamente, è arrivata anche a Torino dove, cautelatisi con l’arrivo di Di Maria, ora ci si dovrà muovere per forza di cose sull’unica strada ancora percorribile: quella che porta a Nicolò Zaniolo.

Juventus, a che punto è la trattativa per Zaniolo

Come riportato oggi da Tuttomercatoweb, tra la Roma (che nel frattempo ha accolto in ritiro il giocatore) e la Juventus c’è ancora parecchia distanza.

I giallorossi infatti sono irremovibili sulla loro richiesta di 40 milioni più bonus, una cifra che Pinto accetterebbe anche attraverso la formula del prestito oneroso a 10 milioni con riscatto nel 2023 fissato a 30 milioni.

I bianconeri, dal canto loro, preferirebbero impostare l’affare attraverso uno scambio di prestiti con Zakaria o Arthur ma Pinto finora è stato chiaro nel non voler assolutamente inserire o parlare di altri giocatori.

La trattativa dunque si annuncia ancora piuttosto complicata con la Juventus che, molto probabilmente, dovrà fare uno sforzo economico maggiore per ammorbidire le posizioni dei capitolini e mettere le basi per chiudere il colpo in tempi relativamente brevi.

