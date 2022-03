Juventus, si torna al lavoro: la situazione degli infortunati

09-03-2022 08:54

Dopo il lunedì di riposo concesso da Massimiliano Allegri, nella giornata odierna la Juventus torna ad allenarsi al Training Center della Continassa. Prima di dedicarsi al ritorno degli ottavi di finali di Champions contro il Villarreal, i bianconeri preparano la trasferta di sabato contro la Sampdoria, in cui proveranno a centrare il terzo successo consecutivo. A Genova, Allegri ritroverà De Sciglio, mentre sembra più difficile il recupero di Alex Sandro, che potrebbe sedersi al massimo in panchina. Restano indisponibili Bonucci, Chiellini e Dybala, i quali sono al lavoro per rientrare con il Villarreal.

OMNISPORT