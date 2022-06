14-06-2022 09:51

Una soluzione a sorpresa e anche low cost. La Juventus potrebbe aver sistemato il “problema” difesa con due mosse che non pesano a bilancio e che forniscono ad Allegri la soluzione giusta per la prossima stagione. Il nome è quello di Merih Demiral che ha giocato nell’ultima annata con la maglia dell’Atalanta che ha deciso di non riscattare il giocatore.

La mossa dell’Atalanta: Demiral torna alla Juve

Dopo un tira e molla durato diverse settimane, l’Atalanta ha deciso di non riscattare Merih Demiral dalla Juventus. Una decisione a sorpresa quella del club bergamasco anche perché il difensore turco era stato un pezzo fondamentale nella squadra di Gasperini disputando 42 partite tra campionato e coppe. Ora il giocatore è in attesa di scoprire il suo futuro che potrebbe essere ancora a Torino.

Juve: Gatti e Demiral per “armare” la difesa

Il mancato riscatto di Demiral da parte dell’Atalanta si potrebbe rivelare una decisione importante per la Juventus, che potrebbe decidere di non inserire il giocatore in nessuna trattativa e di permettere a Massimiliano Allegri di valutarlo. Dopo l’addio di Chiellini approdato in MLS, i bianconeri si rifanno il look in difesa anche grazie a Federico Gatti, che co la maglia della nazionale ha dimostrato di poter essere un elemento valido anche per la Vecchia Signora.

Il ritorno di Demiral fa esultare i social

Gli sforzi di mercato della Juventus sono concentrati su diverse zone del campo. I bianconeri sono alla ricerca di un esterno con Filip Kostic che nelle ultime ore sembra essere diventato l’obiettivo numero uno, da definire invece i due colpi più importanti che portano a Pogba e Di Maria. Il ritorno di Demiral rappresenta dunque una soluzione low cost anche per sistemare il reparto difensivo con un giocatore che ha tantissime esperienza nel campionato italiano.

Sui social i tifosi sembrano apprezzare questa soluzione: “Tenersi Demiral per completare la difesa sarebbe una mossa troppo intelligente e sensato e per questo non ho dubbi che non accadrà”. E ancora: “Demiral, De Ligt, Bonucci, Gatti e Rugani sarebbe un ottimo reparto centrali. Se Demiral diventa meno irruente può fare bene e ci permetterebbe di investire sui terzini”. Per altri invece il giocatore deve essere usato solo come pedina di scambio: “Magari lo inseriamo nella trattativa per arrivare a Koulibaly”, suggerisce Antonio.

