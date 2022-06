Juventus nei guai: dopo Chiellini, anche de Ligt verso l'addio

14-06-2022 08:31

La difesa bianconera sta cambiando pelle. Dopo l’addio di Giorgio Chiellini, si parla sempre più del possibile addio anche di Matthijs de Ligt. Per Max Allegri una situazione tutt’altro che semplice da gestire.

Juventus, tre top club su de Ligt

Giorgio Chiellini è ufficiale al club di MLS Los Angeles FC. Un addio importante e potrebbe anche non essere l’unico. Si parla, con sempre maggior insistenza, di un futuro lontano da Torino, sponda bianconera, per Matthijs de Ligt. Il centrale olandese è legato al club bianconero con un contratto sino al 2024 ma attenzione alle possibili offerte in arrivo.

Chelsea, PSG e Manchester City sarebbero infatti pronte a farsi avanti, in maniera importante, per provare a strappare il centrale olandese alla Vecchia Signora. Da evidenziare che, al momento, i tentativi di rinnovo del suo contratto non sono andati a buon fine.

De Ligt chiaro: vuole una Juventus competitiva

Matthijs de Ligt è stato chiaro: vuole una Juventus di altissimo livello per restare a Torino. L’olandese è decisamente ambizioso, non vuole più accontentarsi di quarti posti. Il suo futuro sarà, quindi, legato alle decisioni che prenderà la Juventus in ottica mercato. Più rinforzi di qualità arriveranno, più probabile che il centrale olandese resterà bianconero a lungo.

Dalla Francia giungono indiscrezioni che vorrebbero il PSG deciso a provarci seriamente per il 22enne ex Ajax. Da non escludere che, nei prossimi giorni, arrivi sul tavolo della società bianconera una proposta economicamente stimolante che potrebbe anche far vacillare le certezze della Juventus, intenzionata a non farlo partire.

Juventus, da valutare il futuro di Demiral

Intanto Max Allegri potrebbe riavere presto a disposizione Merih Demiral. L’Atalanta pare ormai convinta a non riscattare il 24enne centrale turco che, essendo sotto contratto con i bianconeri, tornerà alla Juventus. Considerato l’addio di Giorgio Chiellini e la possibile cessione di Matthijs de Ligt, Merih Demiral potrebbe anche tornare molto utile a Max Allegri. Verranno fatte delle valutazioni attente circa il futuro del nazionale turco.

