Tre big europee in pressing su De Ligt

10-06-2022 11:46

Nonostante la clausola da 120 milioni di euro da dover pagare alla Juventus, De Ligt è finito sul taccuino di diversi uomini mercato di tre top team europei.

La Juventus è ovviamente preoccupata di un eventuale addio del suo difensore centrale più forte, visto anche l’addio di Chiellini. L’olandese è il faro della difesa bianconera e la Juventus non vorrebbe privarsene.

Chi sono le squadre interessate? Il Chelsea è l’insidia più forte, per il Corriere dello Sport. Ma attenzione anche al Liverpool di Klopp ed il Manchester United di Ten Hag che non giocherà la Champions ma che ha nell’allenatore olandese una carta facilmente spendibile col difensore.

Tutto qui? No, perché le sirene non si fermano qui: il PSG cerca un centrale di alto livello e se non dovesse andare in porto l’assalto a Skriniar ecco che De Ligt potrebbe diventare un’idea. Infine da non sottovalutare anche il Barcellona, club che segue da anni l’olandese ma che al momento non ha margini finanziari di manovra per un’operazione del genere.

