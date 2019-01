Juventus spietata: Lazio rimontata, è fuga per lo scudetto

La marcia della Juventus non conosce ostacoli. Anche in una serata poco brillante a livello di gioco e nella quale la squadra di Allegri ha sofferto a lungo, in particolare nel primo tempo, la dominatrice della Serie A esce con tre punti fondamentali dal campo della Lazio, che sembrano poter chiudere o quasi con ampio anticipo la corsa allo scudetto. I bianconeri aumentano quindi a undici punti il vantaggio in classifica sul Napoli, bloccato sul pari sabato sul campo del Milan. Sconfitta amara invece per la squadra di Inzaghi, che resta in piena bagarre nell’agguerritissima lotta per il quarto posto.

Amara perché i padroni di casa hanno dominato in particolare durante un primo tempo nel quale la Juventus è stata troppo rinunciataria, concedendo parecchie occasioni alla Lazio: Szczesny però è stato super su Parolo, poi il miracolo l’ha fatto Rugani salvando sulla linea a porta vuota su Immobile. La gara si è incendiata nella ripresa: Lazio avanti nel modo più rocambolesco su autorete di Emre Can da corner al 15’, ma la squadra di Inzaghi non piazza il colpo del ko per gli errori di mira di Luis Alberto e Milinkovic, venendo punita dai cambi di Allegri che manda in campo Bernardeschi e Cancelo: il primo avvia l’azione del pareggio, primo tiro della Juventus, finalizzata dal portoghese, che poi si procura al 90’ il rigore decisivo concesso per un’ingenua trattenuta di Lulic e trasformato da Cristiano Ronaldo, che resta però indietro di una lunghezza rispetto a Quagliarella in classifica marcatori.

La partita dell’Olimpico ha chiuso il programma domenicale della seconda di ritorno, caratterizzato da una pioggia di gol e tante emozioni. L’unica partita nella quale non si è segnato a raffica è stata quella di Torino, da cui è uscita la sorpresa della giornata, la vittoria dei granata sull’Inter: un colpo di testa di Izzo ha rovinato la serata a Spalletti, già inquieto per il mal di pancia di Perisic, che ha chiesto la cessione. Tra tarda mattinata e pomeriggio era successo di tutto: la Fiorentina ha domato a fatica il Chievo per 4-3, la Spal ha compiuto un’impresa passando 3-2 a Parma dopo essere stata sotto di due reti fino a 20 minuti dalla fine, l’Atalanta ha rimontato tre gol alla Roma confermandosi miglior attacco del campionato, mentre il Frosinone ha sbancato Bologna per 4-0, acuendo la crisi dei rossoblù.



SPORTAL.IT | 27-01-2019 22:35